Euro 2022 pobiło rekord. Piłkarze nigdy nie mieli tylu widzów na finale

UEFA uważa, że niedzielny finał Euro 2022 kobiet może zapisać się w historii nie tylko żeńskiej, ale też męskiej odsłony rozgrywek. Stadion Wembley w Londynie pomieści ponad 87 tys. osób i wszystko wskazuje na to, że może się on wypełnić po brzegi. Gdyby to się udało, byłby to historyczny moment mistrzostw Europy.

Anglia gra w finale. Kibice pobiją rekord na Wembley?

Dotychczasowy rekord frekwencji podczas meczu finałowego mistrzostw Europy pochodzi z 1964 roku, gdy Hiszpania rywalizowała ze Związkiem Radzieckim. Spotkanie rozegrano na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie. Z trybun obejrzało go 79 115 osób. Finał Euro 2020 na Wembley obejrzało 67 tys. widzów, bo liczba kibiców była ograniczona przez pandemię.

Niedzielny finał nie potrzebuje więc pełnego Wembley, ale liczby niewiele mniejszej od przewidzianego limitu miejsc. Tylko w meczu grupowym żeńskiego Euro 2022, w którym Anglia wygrała 1:0 z Austrią, pojawiło się blisko 69 tys. kibiców.

A nawet jeśli kibice nie zapełnią Wembley podczas finału, dla UEFA i tak jest to historyczne Euro. Wcześniejszy rekord frekwencji w całym turnieju ustanowiono podczas edycji z 2017 roku. Wtedy bilety na mecze kupiło 240 055 osób. Dziś - na dzień przed finałem - liczba ta jest aż dwukrotnie większa. Całkowita frekwencja wyniosła 487 683 osoby, z czego aż sto tysięcy to dzieci. UEFA cieszy też fakt, że blisko 47 proc. tej liczby to kobiety.

"Turniej charakteryzował się tym, że tłumy cieszyły się tą przyjazną dla rodzin atmosferą" - czytamy na stronie UEFA.com. Z tego powodu już na kilka godzin przed finałem otwarta zostanie strefa Fan Party, gdzie będzie można przyjść z dziećmi, pograć w różne gry i zjeść coś przed meczem.

W finale Euro 2022 kobiet zmierzą się reprezentantki Anglii i Niemiec. Gdyby Angielkom udało się wygrać, byłby to ich pierwszy sukces w tych rozgrywkach w historii. Niemki z kolei mają w tym względzie doświadczenie. Ośmiokrotnie triumfowały już w ME. Mecz odbędzie się w niedzielę, 31 lipca o godz. 18:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport i UEFA.tv.