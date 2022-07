Sensacja w kwalifikacjach GP Węgier. Pierwsze pole position Russella

Mercedes coraz bardziej zaczyna się liczyć w sezonie 2022 Formuły 1. Po zajęciu dwóch miejsc na podium w trakcie ostatniego Grand Prix Francji, tym razem kierowcy Mercedesa udało się wygrać kwalifikacje do niedzielnego Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. I o dziwo, nie chodzi tu o Lewisa Hamiltona.

Sensacja w kwalifikacjach do GP Węgier. George Russell z pierwszym pole position w karierze

W sobotnich kwalifikacjach siedmiokrotnego mistrza świata przyćmił jego rodak, George Russell. To właśnie on okazał się niespodziewanie najszybszy w Q3 z czasem 1:17,377 i dzięki temu wywalczył swoje pierwsze pole position w karierze. Hamilton z kolei nie znalazł się w czołówce - był dopiero siódmy z czasem 1:18.142, tracąc do kolegi z zespołu niespełna 0,8 sekundy. Dla całego Mercedesa jest to także pierwsze pole position w tym sezonie.

Mimo braku zwycięstwa sobota była udana także dla Ferrari. Hiszpan Carlos Sainz (1:17.421) wystartuje w niedzielnym wyścigu z drugiej, a Monakijczyk Charles Leclerc z trzeciej pozycji (1:17.567), a w dodatku w kwalifikacjach zupełnie nie poszło kierowcom Red Bulla.

Meksykanin Sergio Perez w ogóle nie awansował do Q3 i ogólnie był jedenasty, a Max Verstappen z powodu awarii jednostki napędowej nie wyjechał na finałowe okrążenie w decydującej sesji kwalifikacyjnej i ukończył ją na dziesiątym miejscu, przez co w niedzielnym wyścigu będzie musiał się sporo napocić, aby nie stracić wielu punktów na rzecz Leclerca, wicelidera klasyfikacji generalnej.

W pierwszej dziesiątce znalazło się także miejsce kolejno dla czwartego Lando Norrisa (McLaren), piątego Estebana Ocona i szóstego Fernando Alonso (obaj Alpine), ósmego Valttieriego Bottasa (Alfa Romeo) i dziewiątego Daniela Ricciardo (McLaren).

Niedzielny wyścig o Grand Prix Węgier na torze Hungaroring rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja w Eleven Sports.