Bartosz Salamon może wrócić na finał Pucharu Polski. "To jest cel"

Bartosz Salamon wyszedł w pierwszym składzie reprezentacji Polski w towarzyskim meczu ze Szkocją, ale pod koniec pierwszej połowy doznał urazu pachwiny i miał problemy z mięśniem przywodziciela, przez co nie mógł dokończyć spotkania. Ta kontuzja wykluczyła defensora z gry w finale baraży ze Szwecją, a dodatkowo Lech Poznań został poważnie osłabiony na decydującą część sezonu. "Takie życie sportowca, najpiękniejszy sen może zamienić się w koszmar" - napisał Salamon na Twitterze.

Bartosz Salamon może wrócić na finał Pucharu Polski. "Ten termin jest realny"

Sytuacja zdrowotna Bartosza Salamona była jednym z tematów w programie "Warszawa vs. Poznań" na kanale Meczyki LIVE. Dawid Dobrasz, dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego" stwierdził, że istnieje szansa na grę Salamona w finale Pucharu Polski przeciwko Rakowowi Częstochowa. - Ten termin jest realny, ale nie jest to główny cel. To jest cel na zasadzie, że Lech chce, aby Salamon był gotowy na finał i wtedy Maciej Skorża zdecyduje, co z tym zrobić. Jeśli Bartosz wyzdrowieje, to kwestia, czy Skorża będzie chciał zaryzykować - powiedział.

Dobrasz twierdzi, że cała linia defensywna Lecha Poznań rozgrywa bardzo dobry sezon i mimo braku Bartosza Salamona radzi sobie przyzwoicie. - Defensywa Lecha to klucz. To najlepsza obrona w lidze, straciła tylko 20 bramek. Są najlepsi, już nie mówiąc o ofensywie. Z Olimpią GrudziądzBarry Douglas strzelił dwa gole i miał asystę. Lubomir Satka strzelił gola z Legią. Oni nie tylko bronią, ale też dokładają z przodu. To kamyczek do ogródka ofensywnych zawodników - dodaje dziennikarz.

Finał Pucharu Polski pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna będzie miał szansę na zdobycie krajowego pucharu w drugim sezonie z rzędu. W minionej edycji Pucharu Polski Raków Częstochowa wygrał 2:1 z Arką Gdynia po bramkach Iviego Lopeza oraz Davida Tijanicia.