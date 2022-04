Oficjalnie: UEFA podała terminy meczów Polaków w LN. Cztery spotkania w 14 dni

Ze względu na wojnę w Ukrainie pierwotny termin meczu, zaplanowany na drugą połowę marca, ze Szkocją został odwołany. Dodatkowym "problemem" dla UEFA był awans Walii do finału baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze. To sprawiło, że federacja musiała wybrać nowe terminy w niektórych spotkaniach Ligi Narodów. Pojawiały się też informacje sugerujące, że mecz Polska - Walia mógłby zostać przesunięty na wrzesień, żeby dać FIFA szersze pole manewru przy ustalaniu terminów. Teraz jest już wszystko jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert ocenił kluczową kontrowersję z meczu Lech-Legia. "Nie ma usprawiedliwienia"

UEFA wybrała nowe terminy meczów Polaków w Lidze Narodów. Mecz z Walią w Dzień Dziecka

UEFA opublikowała komunikat, w którym poinformowała o zmianie terminów części spotkań trzeciej edycji Ligi Narodów. Ta decyzja dotknęła osiem krajów biorących udział w rozgrywkach, w tym Polskę. Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza zagra na początek z Walią, a mecz odbędzie się 1 czerwca we Wrocławiu. Pierwotnie spotkanie było zaplanowane na 3 czerwca, ale federacja postanowiła zmienić termin w związku z udziałem Walii w finale baraży.

Walijczycy wygrali 2:1 z Austrią w półfinale po dwóch bramkach Garetha Bale'a i awansowali do finału baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze. Spotkanie finałowe zaplanowano na 5 czerwca, więc pierwszy mecz Walii w Lidze Narodów odbędzie się cztery dni wcześniej. Wtedy też zostanie dograne spotkanie Szkocji z Ukrainą na Hampden Park w Glasgow. UEFA podkreśla w komunikacie, że "dyskusje z ośmioma federacjami oraz FIFA były prowadzone w niezwykłym duchu solidarności i wszystkie strony doszły do jednomyślnego porozumienia".

Zmiany w terminach meczów reprezentacji Polski dotyczą wyłącznie tych spotkań zaplanowanych na czerwiec. Terminarz Polaków na trzecią edycję Ligi Narodów prezentuje się następująco: