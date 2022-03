Media: Legia ma nowego trenera. Warunki już uzgodnione. Reaguje nawet Boniek

- Po głębokich przemyśleniach chciałbym ogłosić, że nie przedłużę umowy z Pogonią Szczecin. To moja definitywna, osobista decyzja. Jest ona niezależna od warunków pracy, organizacji czy finansów. Jestem wdzięczny, że dostałem ten czas i zaznaczam, że się jeszcze nie skończył. Rozwinąłem się tu jako trener i człowiek - powiedział Kosta Runjaić na czwartkowej konferencji prasowej, poświęconej jego przyszłości.

W ten sposób stało się jasne, że Runjaić, który prowadzi Pogoń od 2017 roku, będzie szkoleniowcem lidera ekstraklasy tylko do końca bieżącego sezonu. Do tej pory największym sukcesem Niemca w roli trenera Pogoni było trzecie miejsce w lidze w poprzednich rozgrywkach. Teraz Pogoń wciąż ma szanse, by ten wynik poprawić. To właśnie ona jest w najlepszej sytuacji w wyścigu o mistrzostwo Polski, prowadząc w tabeli i mając punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań.

Kosta Runjaić ma trafić do Legii Warszawa. "Uzgodnił warunki kontraktu"

Choć sam szkoleniowiec póki co nie zamierza zdradzać, gdzie będzie pracował w kolejnym sezonie, od dłuższego czasu pojawiały się informacje o tym, że jest on głównym kandydatem do roli trenera Legii Warszawa. 50-latkiem miały się interesować także kluby z Niemiec, m.in. Schalke 04.

Jak informuje portal WP SportoweFakty, Legia Warszawa ma dopiąć swego i sprowadzić Kostę Runjaicia na Łazienkowską. "Z mojej wiedzy wynika, że Runjaić uzgodnił już warunki umowy z Legią" - takie słowa miał przekazać dziennikarzom portalu osoba, która "w tych sprawach rzadko się myli". Zaznacza się przy tym jednak, że dopóki kontrakt nie jest podpisany, to wciąż wiele może się zmienić.

Wcześniej o tym, że Runjaić jest coraz bliżej Legii, mówił chociażby Mateusz Borek. W czwartek wieczorem swoje trzy grosze wtrącił były prezes PZPN, Zbigniew Boniek. - Czyli Legia ma nowego trenera od nowego sezonu - napisał enigmatycznie wiceprezydent UEFA.

Jedną decyzją Runjaić uszczęśliwił Legię. To dla niej wielka szansa

- Kosta Runjaić zrobił z broniącej się przed spadkiem Pogoni Szczecin jednego z faworytów do mistrzostwa. W czwartek Niemiec ogłosił, że po sezonie odejdzie z klubu. To doskonała wiadomość dla Legii, która marzy, by to właśnie Runjaić na dobre wyciągnął ją z największego od lat kryzysu - pisał dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.