Oficjalnie: Kosta Runjaić ogłosił odejście z Pogoni Szczecin. "Definitywnie"

- Po głębokich przemyśleniach chciałbym ogłosić, że nie przedłużę umowy z Pogonią Szczecin. To moja definitywna, osobista decyzja. Jest ona niezależna od warunków pracy, organizacji czy finansów. Jestem wdzięczny, że dostałem ten czas i zaznaczam, że się jeszcze nie skończył. Rozwinąłem się tu jako trener i człowiek - powiedział Kosta Runjaić na czwartkowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

"Ukochany klub" pyta o Podolskiego. Gwiazda odejdzie z Górnika?

Kosta Runjaić trafi do Legii Warszawa?

Kosta Runjaić zdradził, że pierwsze rozmowy o jego przyszłości odbyły się w styczniu tego roku.

- Poprosiłem wtedy o czas na zastanowienie się i otrzymałem go. Dlaczego akurat teraz taka decyzja? To nie jest łatwe. Jestem już piąty sezon w Pogoni. Co roku notowaliśmy postęp. Jak państwo wiecie, jeżeli ma się to przeczucie, że trzeba coś zmienić, to należy się dostosować, nawet jeśli nie ma się pewności czy to słuszne. Każdy trener zastanawia się, kiedy jest ten właściwy moment - tłumaczył swoją decyzję o opuszczeniu Pogoni.

Dodał, że decyzja nie była łatwa.

- Pewne przeczucie mówiło mi, że możemy osiągnąć w kolejnym sezonie coś wielkiego. Jednocześnie była we mnie myśl, że być może to koniec przygody z Pogonią. Ta decyzja nie jest łatwa i boli mnie serce - powiedział.

- Nie wiem czy zawodnicy coś wyczuwali w ostatnich dniach. Nie ma perfekcyjnego momentu na odejście. Przed tą konferencją, na treningu, oznajmiłem to całej drużynie w obecności Dariusza Adamczuka [dyrektor sportowy Pogoni - red.] - dodał Runjaić.

"Mamy jeszcze coś wielkiego do zdobycia"

Pogoń Szczecin ma szansę na historyczny sukces. Zespół jest liderem Ekstraklasy po 26 meczach i ma punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa oraz Lechem Poznań. Pogoń może zdobyć pierwsze mistrzostwo Polski w historii klubu.

- Jestem człowiekiem emocjonalnym, ale i koncentruję się teraz na mojej dalszej pracy w Pogoni. Jesteśmy na szczycie tabeli i chcemy na tym miejscu pozostać. Mamy jeszcze coś wielkiego do zdobycia. Proszę o to, abyśmy się wszyscy o to postarali - przyznał Runjaić.

Kosta Runjaić w ostatnich miesiącach nie narzeka na zainteresowanie, ponieważ odrzucił ofertę prowadzenia reprezentacji Grecji, a dodatkowo jego sytuację obserwują Legia Warszawa oraz Schalke 04.

Oficjalne ogłoszenie zakończenia współpracy z Pogonią Szczecin przez Runjaicia jest świetną informacją szczególnie dla Legii Warszawa, która widzi w nim jednego z kandydatów do objęcia klubu w nowym sezonie.

Poznaliśmy kolejnych finalistów mundialu w Katarze. Już 17 reprezentacji [WIDEO]

Kto będzie następcą Runjaicia. Na razie nie wiadomo.

- To moja praca, za którą biorę pieniądze, aby znaleźć trenera nie gorszego od Kosty. Niedługo przyjdzie czas, by w pełni skoncentrować się na poszukiwaniu nowego trenera - powiedział na czwartkowej konferencji Dariusz Adamczuk.

- Przypominam, że nadal tutaj jestem i to, co najlepsze jest przed nami. Już teraz mogę powiedzieć, że mojemu następcy zostawiam bardzo uporządkowane miejsce - dodał Runjaić.