Artur Boruc pisze: "Ciemne chmury". To koniec?

Artur Boruc po raz ostatni pojawił się na boisku 13 lutego w meczu Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wartą Poznań. Występ byłego reprezentanta Polski na długo zapisze się w pamięci kibiców. Niestety nie z powodu świetnej gry, ale skandalicznego zachowania. Boruc najpierw uderzył w głowę rywala, za co obejrzał czerwoną kartkę, a następnie odepchnął kamerzystę, gdy schodził do szatni.

Komisja Ligi ukarała doświadczonego bramkarza zawieszeniem na trzy mecze, oraz grzywną w wysokości 25 tysięcy złotych. Spotkanie z Wartą było punktem zwrotnym w drugiej przygodzie Boruca z Legią Warszawa. Po odbyciu kary nie wrócił on już do gry i jest obecnie dopiero trzecim wyborem trenera Aleksandara Vukovicia za Cezarym Misztą i Richardem Strebingerem.

- Czarek Miszta zapracował w poprzednich meczach na to, żeby być w bramce. To jest główny powód absencji Artura. To już decyzja związana z pozycją Artura w klubie. W moim odczuciu jeżeli Artur, to w bramce - odpowiada Serb, pytany o obecny status Artura Boruca.

42-latek już po raz trzeci nie znalazł się nawet w kadrze meczowej Legii, a drużyna w ostatnich tygodniach doskonale sobie bez niego radzi. "Wojskowi" uciekli ze strefy spadkowej i nie zagląda im już w oczy ryzyko spadku. Legioniści wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań i są na jedenastej pozycji w tabeli Ekstraklasy.

Portal WP Sportowe Fakty podaje, że nic nie wskazuje na to, by Artur Boruc miał wrócić prędko do gry. Swoim zachowaniem podobno zraził wielu ludzi w klubie. Na razie jednak nie zapadła decyzja, co z przyszłością bramkarza przy Łazienkowskiej 3. Słowa samego zainteresowanego mogą jednak wskazywać, że jego czas w Legii dobiega końca.

"Ciemne chmury na horyzoncie" - napisał w najnowszym poście na Instagramie Artur Boruc i dołączył swoje zdjęcie w czarno-białych barwach. Może to być jedynie kolejna ze słynnych już prowokacji byłego reprezentacji Polski, ale także zapowiedź końca kariery. Już od dawna wiadomo, że piłkarz wraz z rodziną chcą zamieszkać w USA.

Artur Boruc w obecnym sezonie zdążył zanotować w barwach Legii Warszawa 22 mecze we wszystkich rozgrywkach. Sześć razy udało mu się zachować czyste konto. Wpuścił natomiast 20 goli.

