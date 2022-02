Bomba transferowa w ekstraklasie. Jewhen Konoplanka ma przyjść za darmo

To byłby bez wątpienia prawdziwy transferowy hit. Nawet jeśli spojrzymy tylko na ten sezon i tylko na to, że Jewhen Konoplanka zagrał w Szachtarze Donieck tylko dwa mecze. Oba w sierpniu, w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, a później trapiły go kontuzje. Po nich do składu już nie wrócił też dlatego, że jak pisze TVP Sport trener Roberto De Zerbi nie widział dla niego miejsca w składzie i teraz dał Konoplance wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Konoplanka może trafić do ekstraklasy

O transferze Konoplanki do Cracovii pisze na Twitterze też użytkownik BuckarooBanzai, który dobrze orientuje się w ukraińskim futbolu. "Jego agenci rozmawiają z klubem z Krakowa. Sprawa ma się wyjaśnić najpóźniej do soboty. Prawdopodobnie darmowy transfer. Rozmawiałem o nim kilka dni temu z byłym szefem skautów Szachtara Jose Boto - to wciąż świetny piłkarz. Na jego problemy z grą złożyło się kilka rzeczy. Kontuzje, które co chwilę powracały oraz brak zaufania trenerów w 100 proc" - napisał BuckarooBanzai.

TVP Sport podaje, że początkowo pojawił się temat przenosin Konoplanki do austriackiego Linzu. Ten transfer upadł, a później zaczęto mówić o kierunku węgierskim i tureckim, gdzie 86-krotny reprezentant Ukrainy także nie trafił. "Teraz jego agenci intensywnie starają się znaleźć mu miejsce w ekstraklasie. Kilka klubów otrzymało propozycję zatrudnienia Konoplanki, a do pewnych konkretów doszło ze strony Cracovii" - czytamy w serwisie, który informuje, że agenci piłkarza są otwarci na jego przenosiny do ekipy Jacka Zielińskiego.

I że Konoplanka, którego kontrakt z Szachtarem wygasa we wrześniu, wcale nie ma wysokich oczekiwań finansowych. A na pewno nie chce takich pieniędzy, jakie ma na Ukrainie, gdzie zarabia ponad dwa miliony euro za sezon.

Konoplanka we wrześniu skończył 32 lata. Podczas swojej bogatej kariery skrzydłowy został dwukrotnie uznany za najlepszego piłkarza Ukrainy. W sezonie 2015/2016 z Sevillą i Grzegorzem Krychowiakiem wygrał Ligę Europy, a także zaliczył kilkadziesiąt meczów w La Liga oraz Bundeslidze (Schalke). Ostatnie lata są jednak dla niego coraz gorsze i z roku na rok notuje spory regres.