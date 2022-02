Luquinhas ma nowy klub. Legia Warszawa dostanie duże pieniądze

Po prawie siedmiotygodniowej przerwie do gry powrócili piłkarze PKO BP Ekstraklasy. W piątek 4 lutego rozegrano pierwsze mecze, a w jednym z nich Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 3:1. Na boisku zabrakło jej kapitana, czyli Luquinhasa i pewne jest już to, iż Brazylijczyka już nie zobaczymy w barwach mistrzów Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Radomiak sprowadza dwóch nowych piłkarzy. "Sprawa jest już pewna"

- Transfer Luquinhasa jest dosyć blisko. Jeżeli w przyszłym tygodniu nie zostaną dopięte szczegóły, to wszystko jeszcze będzie możliwe. Na ten moment wygląda to jednak tak, że Luquinhas nas opuści – mówił Aleksandar Vuković, trener warszawskiej Legii.

Luquinhas odchodzi z Legii Warszawa. Będzie grał w MLS

Portal Legia.net informuje, że transfer jest już na ostatniej prostej. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami Luquinhas ma odejść do MLS, a konkretnie do zespołu New York Red Bulls. Legia ma otrzymać za piłkarza nieco ponad trzy miliony euro.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Pod względem sportowym odejście Brazylijczyka będzie niemałym osłabieniem dla Legii. Pomocnik miał duży wpływ na grę mistrzów Polski, a w trakcie zimowego obozu w Dubaju Aleksandar Vuković powierzył mu nawet funkcję kapitana zespołu. Nie wiadomo, czy Legia sprowadzi kogoś na miejsce Luquinhasa.

"Dziecko mi umiera, a ja się zajmuję takimi rzeczami". Rzeźniczak odpowiada

– Jeżeli Luquinhas nas opuści, a wszystko na to wskazuje, to z pewnością będzie to – na ten moment – jakieś osłabienie dla naszego zespołu. Ale drużyna, tak jak przyroda, nie znosi próżni, w miejsce jednych zawodników pojawiają się drudzy. Myślimy nad uzupełnieniem tej pozycji, lecz w takim momencie, zimą, to nie jest prosta sprawa, żeby znaleźć piłkarza, który mógłby już teraz zastąpić Luquinhasa 1 do 1. Tacy gracze nie są łatwi do znalezienia. Jeśli w rundzie wiosennej nie wykreuje nam się zawodnik, to latem sprowadzimy piłkarza, który będzie spełniał nasze oczekiwania i wypełni lukę po Luquinhasie – powiedział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński cytowany przez Legia.net.

Luquinhas dołączył do klubu z Łazienkowskiej w lipcu 2019 roku. Od tamtego czasu wystąpił z "elką" na piersi 110 razy zdobywając 12 bramek i notując 18 asyst. Brazylijczyk sięgnął z Legią po dwa mistrzostwa Polski i zagrał z nią w tym sezonie w fazie grupowej Ligi Europy.