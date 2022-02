Daniel Łukasik ma nowy klub. Wraca do ekstraklasy

Tuż po przenosinach do Turcji Daniel Łukasik dość regularnie pojawiał się w składzie drużyny ze stolicy kraju. Później jednak jego sytuacja zaczęła się komplikować - pomocnik stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, a na dodatek Ankaragücü spadło na drugi poziom rozgrywkowy.

Daniel Łukasik rozmawiał z Radomiakiem

W obecnym sezonie Łukasik nie odegrał w tureckim klubie praktycznie żadnej roli. Od początku rozgrywek 30-latek rozegrał zaledwie jedno spotkanie - przez 57 minut przebywał na boisku w starciu z Kocaelisporem. Poza tym ani razu nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych.

Po rozwiązaniu kontraktu z Ankaragücü wszystko wskazuje na to, że Łukasik wróci do ekstraklasy. Weszlo.com poinformowało, że pomocnik toczył rozmowy z Radomiakiem Radom, jednak w kontekście jego przyszłości wspominano również o Stali Mielec i Śląsku Wrocław. Jak informuje "Super Express", Łukasik ostatecznie trafi do Radomiaka - ma tam zastąpić Michała Kaputa, który zimą przeszedł do Piasta Gliwice.

Pierwsze kroki w zawodowym futbolu Łukasik stawiał w Legii Warszawa. Członkiem pierwszego zespołu został na początku 2011 roku. Trzy lata później przeniósł się do Lechii Gdańsk, z której był dwukrotnie wypożyczany - do SV Sandhausen i Ankaragücü. W sierpniu 2020 roku turecki klub wykupił go za 250 tysięcy euro.