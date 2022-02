Media: Były reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy? Ma trzy opcje

Daniel Łukasik występuje w MKE Ankaragucu od stycznia 2020 roku. Pomocnik był najpierw wypożyczony z Lechii Gdańsk, a potem Turcy postanowili go wykupić za 250 tysięcy euro. Jesienią zeszłego roku Łukasik został odsunięty od gry i nie gra już od sześciu miesięcy. Jego umowa z klubem z tureckiej Super Ligi jest ważna do końca tego sezonu, ale pomocnik chce teraz wrócić do Polski.

Daniel Łukasik znów zagra w Ekstraklasie? Interesują się nim trzy kluby

Portal weszlo.com podaje, że trzy kluby Ekstraklasy są zainteresowane sprowadzeniem Daniela Łukasika. Mowa konkretniej o Stali Mielec, Radomiaku Radom oraz Śląsku Wrocław. "Jedno mocne nazwisko jest w grze, to zawodnik klasowy. Jest doświadczony, obecnie ma klub, ale to będzie transfer bez odstępnego. Wstępnie jesteśmy dogadani" - mówił prezes Stali Jacek Klimek o Łukasiku w rozmowie z weszlo.com.

Zarówno Jacek Magiera, jak i Dariusz Banasik wyrazili chęć współpracy z Danielem Łukasikiem. Pięciokrotny reprezentant Polski do tej pory występował w takich klubach, jak Legia Warszawa, SV Sandhausen czy Lechia Gdańsk. Zarówno Radomiak, jak i Śląsk poza Łukasikiem mają jeszcze inne opcje na liście życzeń, głównie zagraniczne. Na ten moment pomocnik zabiega o rozwiązanie umowy z Ankaragucu, żeby dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu.

Daniel Łukasik łącznie rozegrał 38 spotkań w barwach MKE Ankaragucu. 30-letni pomocnik łącznie zdobył w nich dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. Łukasik zagrał w barwach zespołu ze stolicy Turcji po raz ostatni 22 sierpnia 2021 roku w meczu z Kocaelisporem, który zakończył się bezbramkowym remisem.