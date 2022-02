Radomiak sprowadza dwóch nowych piłkarzy. "Sprawa jest już pewna"

Radomiak Radom jest największą rewelacją ekstraklasy w sezonie 2021/22. Zespół Dariusza Banasika po 20 kolejkach zajmuje doskonałe piąte miejsce w tabeli z 36 punktami na koncie i ma ogromną szanse, aby w przyszłym sezonie wystąpić w europejskich pucharach.

Beniaminek się zbroi. Do Radomiaka trafi dwóch nowych piłkarzy

Pomimo tego, że beniaminek prezentuje się bardzo dobrze, to myśli o wzmocnieniach składu. Według portalu weszlo.com Radomiak jest bliski sprowadzenia dwóch nowych graczy, którzy grają na pozycji skrzydłowego. Pierwszym z nich jest Brazylijczyk Jo Santos, który ostatnio był graczem zespołu z Bahrajnu, Al-Riffa SC. Portal transfermarkt.de wycenia go na 500 tys. euro.

"Wiemy jednak, że w najbliższym czasie Jo podpisze półroczny kontrakt z klubem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zawodnik dobrze wyglądał w treningu, przeszedł wszystkie badania i ma być wartościową opcją w rywalizacji z Luisem Machado" - czytamy na łamach portalu.

Z kolei drugim wzmocnieniem ma być Daniel Pik, ale będzie on mógł grać w Radomiaku dopiero od nowego sezonu. Piłkarz ma ważny kontrakt do końca czerwca zespołem Cracovii, a do ekipy Banasika przyjdzie za darmo. Pik może grać nie tylko na skrzydle, ale również na prawej stronie defensywy.

"Sprawa jest już pewna, radomianie wysłali do Cracovii pismo informujące o chęci podpisania kontraktu z tym zawodnikiem po wygaśnięciu jego umowy w Krakowie" - przekazał portal weszlo.com.

W kolejnym spotkaniu Radomiak zagra u siebie z Rakowem Częstochowa. Mecz zaplanowano na 12 lutego o godz. 17:30.