Media: Piotr Stokowiec wraca do pracy. We wtorek oficjalne ogłoszenie

Wcześniejsze informacje o możliwym zatrudnieniu Piotra Stokowca przez Zagłębie Lubin potwierdzają się. Dziennikarze Interii Sport informują, że trener zostanie oficjalny zaprezentowany we wtorek, 21 grudnia. "Ma podpisać umowę do końca sezonu 2023/24" - napisał na Twitterze Sebastian Staszewski. Oznacza to, że Stokowiec zacznie pracę po niespełna sześciu miesiącach przerwy, gdy pod koniec sierpnia rozstał się z Lechią Gdańsk.

Dziennikarz informuje, że Bruk-Bet Termalica Nieciecza również interesowała się zatrudnieniem Piotra Stokowca, jednak oferta, jaką otrzymał od Zagłębia Lubin, była dużo korzystniejsza.

Piotr Stokowiec wraca do Zagłębia Lubin. Uda się wywalczyć utrzymanie w ekstraklasie?

W ostatnich dniach zaszło wiele zmian w klubach ekstraklasy. Termalica Bruk-Bet Nieciecza pożegnała się z Mariuszem Lewandowskim, Aleksandar Vuković zastąpił Marka Gołębiewskiego w Legii Warszawa, a Zagłębie Lubin zwolniło Dariusza Żurawia po porażce (0:4) właśnie z mistrzami Polski. Do czasu zatrudnienia nowego szkoleniowca, zespół prowadzi Paweł Karmelita.

To prawdopodobnie będzie drugi sensacyjny powrót trenerski w polskiej piłce. Kilka dni temu Korona Kielce podpisała kontrakt z Leszkiem Ojrzyńskim. Trener będzie walczył o awans kielczan do ekstraklasy. Zagłębie Lubin potrzebuje zmian. Drużyna jest w trudnej sytuacji. Zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli z zaledwie pięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową.

Piotr Stokowiec pracował w Zagłębiu Lubin w latach 2014-2017. W pierwszym roku pracy awansował do ekstraklasy. Kolejne dwa sezony zakończył kolejno na 3. i 9. miejscu w tabeli. W trakcie sezonie 2017/18 odszedł do Lechii Gdańsk.