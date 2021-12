23-letni piłkarz zadźgany w restauracji. "Ludzie widzieli, co się stało"

Brytyjskie media informują, że Osagi Bascome wdał się w bójkę z jednym z mężczyzn, który był obecny na imprezie w tej samej restauracji. Zaczęło się od wymiany zdań, która zaogniła konflikt między nimi. Mężczyzna, którego dane osobowe nie zostały upublicznione, nagle wyciągnął nóż i kilkukrotnie ranił 23-latka. Bascome został przetransportowany do szpitala. Nie udało się go jednak uratować.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w kadrze skoczków! Czarne chmury.| Kto trenerem siatkarzy? [SPORT.PL LIVE #2]

Piłkarz zginął po ataku nożem. "Szczegóły sprawy są utajnione"

Sprawą zajmuje się lokalna policja, która wykluczyła atak członka jakiejkolwiek grupy przestępczej. - Musimy zebrać zeznania od wszystkich osób obecnych na imprezie, ale póki co nikt się do nas nie zgłasza. Wiemy, że ludzie widzieli, co się stało i nalegamy, aby postąpili słusznie i wszystko nam opowiedzieli - cytuje inspektora Petera Stableforda dziennik "The Sun".

Xavi niezwykle zdeterminowany. O krok od podpisu. "Jak trzeba, to się złożymy"

Osagi Bascome to 23-letni piłkarz, który w przeszłości występował w Bristol City. Do klubu dołączył w 2017 roku. Grał w młodzieżowej drużynie do lat 23. Nie zrobił jednak sensacyjnej kariery, dlatego zdecydował się na odejście do Darlington, które występowało w National League North (szósta liga angielska). To był jego ostatni klub, z którym rozstał się w lutym 2020 roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Media nie poinformowały, z kim Bascome poszedł na imprezę. Wiadomo jednak, że ktoś przywiózł 23-latka do szpitala prywatnym samochodem. - Szczegóły sprawy są utajnione - dodaje Stableford. Sprawa jest badana przez funkcjonariuszy śledczych.