Lewandowski nie jest już trenerem Termaliki. Klub ma już następcę

O losie Mariusza Lewandowskiego zdecydowała piątkowa porażka ze Stalą Mielec w ekstraklasie. Bruk-Bet Termalica Nieciecza przegrał mecz 0:1, mimo że od 39. minuty grał w przewadze po czerwonej kartce dla Krystiana Gettingera. Co więcej, drużyna Lewandowskiego miała dwa rzuty karne, ale zmarnowali je Piotr Wlazło oraz Muris Mesanović.

Po 17 rozegranych meczach Bruk-Bet Termalica zajmuje 16. miejsce w tabeli z 12 punktami na koncie. Drużyna do poniedziałku prowadzona przez Lewandowskiego traci trzy punkty do Górnika Łęczna, który rozegrał o jedno spotkanie więcej i znajduje się poza strefą spadkową.

Lewandowski pracował w klubie od stycznia 2020 roku. W rundzie wiosennej sezonu 2019/20 Lewandowski doprowadził zespół do baraży o awans do ekstraklasy, do której awansował w tym roku.

"Zarząd klubu dziękuje za współpracę i życzy powodzenia w dalszej pracy" - napisano krótko w oficjalnym komunikacie. Klub poinformował również, że nowym trenerem zespołu został Waldemar Piątek. To były zawodnik m.in. Lecha Poznań, z którym zdobył Puchar i Superpuchar Polski. Po zakończeniu kariery zawodnika, Piątek został trenerem. Ostatnio był szkoleniowcem bramkarzy w Bruk-Becie, który przez chwilę prowadził przed przyjściem Lewandowskiego.

