Legia przegrała, ale kibice świętowali. Niecodzienne sceny na stadionie

Jeśli ktoś sądził, że wygrana 4:0 z Zagłębiem Lubin była przełomem w grze Legii, to w niedzielę musiał pozbyć się złudzeń. Mistrzowie Polski polegli w starciu z Radomiakiem. Do przerwy Legia przegrywała 0:1 po samobójczym golu Wieteski. Wściekły po tej sytuacji był Artur Boruc, który rzucił piłką w kolegę z zespołu.

Zobacz wideo Legenda Legii jednoznacznie: Jest winny chaosu. "To nie jest katastrofa. To skandal"

Boruc nie wytrzymał po stracie gola. Jego kolega od razu oberwał [WIDEO]

W drugiej połowie Legia nie odrobiła strat. Wręcz przeciwnie, straciła kolejne dwie bramki i doznała następnej w tym sezonie upokarzającej porażki. Warszawska drużyna spędzi zimę na miejscu spadkowym.

Kibice Legii już dawno stracili cierpliwość

Kibice Legii mają już dość niekończącego się kryzysu. Na meczu z Radomiakiem po raz kolejny dali znać, co sądzą o postawie piłkarzy i przede wszystkim o właścicielu klubu, Dariuszu Mioduskim. Fani skandowali wulgarne hasła, takie jak "Hej Mioduski co zrobiłeś naszą Legię spie……eś". Oberwało się również dyrektorowi sportowemu klubu, Radosławowi Kucharskiemu. "Nadeszła pora, wy….ć już dyrektora" – krzyczeli kibice. Oczywiście nie oszczędzono także piłkarzy. "Każdy się wstydzi, gdy na boisku was widzi" niosło się po stadionie.

Po meczu kibice Legii świętowali, ale razem z piłkarzami Radomiaka. Fanów obu klubów łączy kibicowska zgoda, więc po spotkaniu piłkarze Radomiaka podeszli pod "Żyletę" i razem z fanami Legii świętowali okazałe zwycięstwo.

Tak wygląda tabela Ekstraklasy na koniec 2021 roku. Absurdalna pozycja Legii

Dla Radomiaka był to 11. mecz z rzędu bez porażki. Dla Legii - 13. porażka w sezonie. W ekstraklasie nikt nie ma ich więcej. Nawet ostatni w tabeli Bruk-Bet, który ma trzy punkty mniej od przedostatniej Legii, ale przegrał tylko 10 spotkań, dwa wygrał i sześć zremisował.