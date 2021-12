Nie do wiary. Kosmiczny gol w ekstraklasie. Lepiej się nie dało [WIDEO]

Była 13. minuta meczu w Łęcznej, gdy do rzutu wolnego dla Zagłębia Lubin podeszło dwóch zawodników. Na strzał z dystansu zdecydował się Jakub Żubrowski, który przymierzył fenomenalnie, nie dając najmniejszych szans Maciejowi Gostomskiemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki: Liczymy, że na igrzyska pojedzie 60 sportowców

Cudowny gol Żubrowskiego, wyszarpana wygrana Górnika

To kolejny przepiękny gol w ostatniej w tym roku kolejce ekstraklasy. W piątek kapitalnymi uderzeniami popisali się Aschraf El Mahdioui z Wisły Kraków oraz Damian Rasak z Wisły Płock. Jak na ich tle oceniacie trafienie Żubrowskiego?

W 72. minucie Zagłębie mogło prowadzić już dwoma golami. Mogło, jednak bramka Karola Podlińskiego nie została uznana. Mimo że napastnik gości nie przekroczył przepisów, to uderzający przed nim kolega z drużyny, który trafił w poprzeczkę, był na spalonym.

Dziewięć minut później Górnik doprowadził do remisu. Fatalny błąd we własnym polu karnym popełnił Kacper Lepczyński, który zagrał piłkę ręką. Do rzutu karnego podszedł Przemysław Banaszak, który pewnym uderzeniem zdobył bramkę na 1:1.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry decydującego gola dla gospodarzy strzelił Bartosz Śpiączka. Dla 30-letniego napastnika to dziewiąty gol w ekstraklasie w tym sezonie, a dla Górnika trzecie zwycięstwo z rzędu w lidze.

Po 19 kolejkach zespół z Łęcznej ma 18 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli. Zagłębie jest tuż nad Górnikiem z dwoma punktami mniej.