Kibole Lecha Poznań zbierają się przed meczem z Legią. "Niech poczują przedsmak"

Spotkania Legii Warszawa z Lechem Poznań zawsze elektryzują, wzbudzając spore emocje. Nie inaczej będzie w niedzielę 17 października. Aktualni mistrzowie Polski słabo rozpoczęli nowy sezon i tracą sporo punktów do czołówki, natomiast Lech Poznań to lider i najlepiej grająca drużyna na starcie sezonu, mająca przewagę aż 12 punktów nad zespołem Czesława Michniewicza (dwa mecze rozegrane mniej).

REKLAMA

Zobacz wideo Transferowy rekord ekstraklasy Modera może zostać przebity. "Lech dogadany z zawodnikiem" [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Jest data i godzina losowania barażów do MŚ w Katarze. Polska jest od nich o krok

Obecnie Legia Warszawa (15. miejsce w tabeli) ma koncie zaledwie dziewięć punktów w osiem spotkaniach. Mecz z Lechem będzie z jednej strony dla stołecznego zespołu idealną okazją, aby odbić się i rozpocząć pogoń za czołówką, ale z drugiej ewentualna porażka może znacząco utrudnić obronę mistrzowskiego tytułu.

Sympatycy Lecha Poznań mobilizują się przed starciem z Legią. "Jeden z najważniejszych meczów w sezonie"

Specjalnie nie trzeba zachęcać kibiców, aby przyszli na stadion i zobaczyli z perspektywy trybun hitowy mecz 11. kolejki ekstraklasy. Na profilu "Kibice Lecha Poznań" w mediach społecznościowych ukazał się wpis, który mobilizuje sympatyków poznańskiego zespołu, aby w jak najliczniejszym gronie pojawili się już w sobotę na jednej z poznańskich ulic.

"Drodzy Kibole! Przed nami jeden z najważniejszych meczów w sezonie - wyjazdowe spotkanie z odwiecznym rywalem - warszawską Legią. Nasi piłkarze wraz z trenerem często podkreślają, jak ważny dla nich jest nasz doping, dlatego zapraszamy Was wszystkich abyście przyszli w sobotę i pokazali im swoje wsparcie. Niech poczują przedsmak tego, co będzie działo się w niedzielę. Zbieramy się o 14:00 od ulicy Ptasiej. O 14:15 piłkarze wyjeżdżają do Warszawy. Przyjdźcie w barwach, całymi rodzinami, młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni. Liczymy, że będzie Was wuchta. Hej Lech!" - czytamy na Facebooku.

Lawa zbliża się do centrum. Dramat najstarszego klubu na wyspie. "Klęska trwa"

W ostatnich latach stadion Legii Warszawa jest niezwykle trudnym terenem dla Lecha, który po raz ostatni wygrał przy Łazienkowskiej 3 w lipcu 2016 roku, kiedy pokonał stołeczną ekipą 4:1 w Superpucharze Polski. W sumie Legia ma na koncie sześć wygranych z rzędu na własnym stadionie z Lechem.

Legia - Lech. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Hitowy mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę 17 października o godzinie 17:30. Transmisja spotka będzie dostępna na Canal+ 4K Ultra, CANAL+ Premium, a także na stronie www.canalplus.com/pl. Zapraszamy także do śledzenie relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.