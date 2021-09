Raków nie zdołał pokonać beniaminka. Dublet nowego snajpera

Przez walkę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy z belgijskim Gentem Raków Częstochowa przełożył dwa mecze ligowe, które miał rozegrać na własnym stadionie - z Radomiakiem Radom i Górnikiem Zabrze. W środę wicemistrzowie Polski odrobili pierwszą z zaległości, mierząc się z beniaminkiem ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kariera trenerska Marka Papszuna rozwija się wzorowo. Może dojść bardzo daleko"

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla drużyny Marka Papszuna, która już w szóstej minucie objęła prowadzenie, po tym jak Ivi Lopez skutecznie egzekwował rzut karny podyktowany za zagranie ręką Leandro.

Gospodarze cieszyli się z jednobramkowej przewagi jednak tylko nieco ponad kwadrans. W najlepszym możliwym dla Radomiaka momencie przebudził się brazylijski napastnik beniaminka, Maurides, który wykorzystał dośrodkowanie Damiana Jakubika i strzałem głową doprowadził do remisu.

Prezes PZPN i jego syn pozbyli się akcji Jagiellonii. Białostocki klub ma nowego udziałowca

Na kolejne emocje trzeba było czekać do ostatnich 20 minut tego meczu, ale tym razem pierwszy gola strzelił Radomiak. W 72. minucie meczu po raz drugi na listę strzelców wpisał się Maurides, który skutecznie dobił obroniony przez Kacpra Trelowskiego strzał jednego z zawodników Radomiaka.

Odpowiedź gospodarzy przyszła po zaledwie siedmiu minutach. Na prawej stronie świetną akcją i dośrodkowaniem popisał się Fran Tudor, a wynik uderzeniem głową na 2:2 ustalił Sebastian Musiolik.

Raków Częstochowa zremisował z Radomiakiem Radom 2:2 i z 15 punktami na koncie awansował na piąte miejsce w tabeli ekstraklasy. Piłkarze Marka Papszuna mają jednak tylko trzy punkty straty do prowadzącego Lecha Poznań i do rozegrania zaległy mecz z Górnikiem Zabrze. Dwa spotkania zaległe ma z kolei mistrz Polski Legia Warszawa, która zmierzy się przy Łazienkowskiej z Zagłębiem Lubin i Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, lecz to prawdopodobnie nastąpi nie wcześniej, jak w połowie grudnia.