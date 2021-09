Prezes PZPN i jego syn pozbyli się akcji Jagiellonii. Białostocki klub ma nowego udziałowca

18 sierpnia 2021 roku poznaliśmy nazwisko nowego prezesa PZPN. Następcą Zbigniewa Bońka został Cezary Kulesza, który w przeszłości pełnił funkcję wiceprezesa piłkarskiej centrali oraz prezesa Jagiellonii Białystok. Kulesza jako prezes, ale i jeden z udziałowców Jagi, osiągał z nią największe sukcesy w historii klubu - zdobył dwa wicemistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz Superpuchar.

Kulesza pozbył się udziałów Jagiellonii. Jego syn również

Zgodnie z artykułem 9. ustawy o sporcie z 2010 roku, po objęciu funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza nie mógł już posiadać akcji żadnego klubu piłkarskiego. Tymczasem następca Zbigniewa Bońka na szczycie polskiej piłki od lat był w posiadaniu 10 procent akcji Jagiellonii Białystok. Przepisy nakazywały mu zbycie się tych udziałów w ciągu 30 dni od objęcia nowej funkcji.

Nowym udziałowcem klubu z Białegostoku został bratanek prezesa PZPN, Bogusław Kulesza. To właśnie on jest obecnie w posiadaniu nawet nie 10, a 15 procent akcji Jagiellonii Białystok. A to dlatego, że na prośbę ojca swoje akcje Bogusławowi Kuleszy zbył także syn prezesa, Adrian Kulesza. Wszystko po to, aby uniknąć w przyszłości jakiegokolwiek konfliktu interesów z udziałem Cezarego Kuleszy.

Przypomnijmy, że jeszcze przed sierpniowymi wyborami, w czerwcu 2021 roku, Cezary Kulesza zrezygnował z funkcji prezesa Jagiellonii Białystok, którą pełnił przez ponad 11 lat. Jego następcą została dotychczasowa wiceprezes, Agnieszka Syczewska.

"W Białymstoku mówią, że byłby w stanie sprzedać nawet piasek na pustyni. Chciał być jak Gary Lineker, ale piłkarska kariera wyhamowała przez złamany piszczel. Potem było disco polo, inwestycje w nieruchomości, chłopak ze wsi Wnory-Wiechy stał się podlaskim Midasem. A teraz także prezesem PZPN" - pisał w swoim obszernym tekście o Cezarym Kuleszy dziennikarz Sport.pl, Bartłomiej Kubiak.

Jagiellonia Białystok, czyli klub, którego udziałowcem był Kulesza, zajmuje siódme miejsce w tabeli ekstraklasy. Piłkarze Ireneusza Mamrota zdobyli w dziewięciu kolejkach dwanaście punktów.