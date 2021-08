Legia negocjuje imponujący transfer! Reprezentant kraju może trafić do Warszawy

Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej do Ligi Europy. Mistrzowie Polski w ostatniej rundzie eliminacji niespodziewanie wyeliminowali faworyzowaną Slavię Praga, która w zeszłym sezonie dotarła aż do ćwierćfinału tych rozgrywek. Teraz Legia stają przed ogromnym wyzwaniem, aby poszerzyć kadrę zespołu do występów na kilku frontach.

Legia szuka kolejnych wzmocnień. Trwają negocjacje z następcą Juranovicia

W ostatnich tygodniach władze Legii były mocno krytykowane ze wszystkich stron za wyprzedaż piłkarzy pierwszego zespołu, którzy stanowili o sile drużyny bez jednoczesnego sprowadzania następców. Ostatnim takim przykładem jest Josip Juranović, który odszedł do Celticu Glasgow jeszcze przed drugim spotkaniem ze Slavią. Sprawiło to, że pojawił się ogromny problem na prawej stronie obrony.

Teraz jednak jest coraz bliżej jego rozwiązania. Według informacji portalu WP SportoweFakty Legia Warszawa rozpoczęła negocjacje ws. transferu Deiana Sorescu z Dinama Bukareszt. To 24-letni prawy obrońca, który może również występować jako prawy skrzydłowy. Jest kapitanem swojej drużyny, a w czerwcu zadebiutował w reprezentacji Rumunii. Został także powołany na wrześniowe zgrupowanie.

Pomimo tego, że Sorescu obecnie występuje na prawej obronie, to jest najlepszym strzelcem swojej drużyny w tym sezonie z pięcioma bramkami na koncie. Jego cena ma oscylować w okolicy miliona euro. - To prawda. Sprawy ruszyły do przodu. Mocno do przodu. W tym momencie różnice ekonomiczne są już bardzo niewielkie. Nie można stwierdzić na 100 procent, że dojdzie do transferu, ale wygląda to dobrze - powiedziała osoba będąca blisko negocjacji tego tranasferu, cytowana przez WP SportoweFakty.