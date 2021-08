Tak Błaszczykowski zareagował na wygraną z Legią Warszawa. Wielka przemiana

Jakub Błaszczykowski znalazł się w kadrze meczowej, choć zabrakło go na boisku. Trener Adrian Gula wykorzystał limit pięciu zmian, jednak nie zdecydował się wpuścić niezwykle doświadczonego zawodnika. Mimo to, Wisła Kraków pokonała Legię Warszawa 1:0. I to ona dłużej utrzymywała się przy piłce, z rozmachem atakowała i stwarzała sobie sytuacje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lech robi bardzo dobre wrażenie, ale poczekajmy na jego pierwszy kryzys"

- Jeśli jestem do dyspozycji trenera, to cały czas liczę na to, że jestem w stanie pomóc, ale z drugiej strony wiem, że chłopcy zaprezentowali się bardzo dobrze i zresztą było to widać. Na pewno trzeba oddać to co widzieliśmy. Na każdej pozycji zagraliśmy bardzo dobrze - powiedział po meczu Jakub Błaszczykowski w rozmowie z "Canal+Sport".

Błaszczykowski nie zagrał, ale Wisła poradziła sobie z Legią Warszawa. "Tutaj jest bardzo wyraźny progres"

- Na tle Legii zagraliśmy bardzo dobrze i wygraliśmy zasłużenie. Ważne jest też to, że to co widzimy w treningu, to co ja w nim widzę, przekłada się na mecze - dodał 35-latek. Legia wyglądała bezradnie, jakby zmęczona rywalizacją w Lidze Europy. Z drugiej strony w porównaniu do czwartkowego meczu ze Slavią Praga trener Czesław Michniewicz zrobił cztery zmiany w składzie. Mistrzowie Polski nie potrafili stworzyć sobie sytuacji.

Zdecydowanie inaczej wyglądała gra Wisły Kraków, która groźne ataki przeprowadzała już od pierwszych minut hitu 6. kolejki ekstraklasy. - Nie ma bojaźni, gramy od tyłu i tutaj jest bardzo wyraźny progres, ale też jestem zbyt długo w piłce, żeby uważać, że po jednym czy dwóch meczach to wszystko będzie tak funkcjonować zawsze. Dlatego podchodzę do tego ze spokojem, z dużą dozą pokory - kończy Błaszczykowski.

Francuzi reagują na debiut Leo Messiego w Paris Saint-Germain. "Oszaleli"

To była druga porażka Legii Warszawa w tym sezonie ekstraklasy i trzecie zwycięstwo Wisły Kraków. Obecnie krakowianie znajdują się na 3. miejscu w tabeli tuż za Lechem Poznań i Pogonią Szczecin. Legia z sześcioma punktami na koncie zajmuje dopiero 14. pozycję. Kolejne mecz odbędą się po przerwie reprezentacyjnej, w której Polacy zagrają z Albanią (2 września), San Marino (5 września) oraz Anglią (8 września).