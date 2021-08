Czesław Michniewicz wbija szpilę władzom Legii Warszawa. "Nigdy tak nie będzie"

Legia Warszawa zajmuje 14. miejsce w tabeli z bilansem dwóch wygranych i dwóch porażek. Drużyna Czesława Michniewicza świętowała ostatnio sukces, bo awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, jednak wyniki musi także poprawić w ekstraklasie. Zdaniem trenera największym problemem zespołu są braki kadrowe.

- Problemy w defensywie mają prostą przyczynę. Brakowało Andre Martinsa w środku pola. Bartek Slisz był praktycznie jedynym pomocnikiem o charakterystyce defensywnej, który potrafi odebrać piłkę, ustawić się. Rafa Lopes grał tam z konieczności, to nie jest jego pozycja. Wystarczyło minąć Slisza i później robiły się dziury - powiedział Czesław Michniewicz.

I dodał: - Będą mecze, które będą kosztowały mnóstwo zdrowia. Naszym problemem jest to, że jak wypada 2-3 piłkarzy... Po rewanżu ze Slavią wypadli Josue, Mladenović, Andre i to widać. Wychodzi na to, że tych spotkań jest jeszcze mnóstwo. Na pewno nigdy tak nie będzie, że wszyscy będą zdrowi i nie będą pauzować za kartki.

Wisła Kraków od samego początku atakowała i stwarzała sobie sytuacje bramkowe. Krakowianie dłużej byli przy piłce, z rozmachem atakowali i stwarzali sobie sytuację. Pecha miał Felicio Brown Forbes. Najpierw jego strzał głową z bliska trafił w poprzeczkę, a potem pięknie strzelił z ponad 20 metrów, ale tym razem w słupek. W 30. minucie stratę na połowie Wisły zrobił Artur Jędrzejczyk. Gospodarze przeprowadzili kontrę, którą świetnie rozprowadził Yaw Yeboah. Naciskany Ghanijczyk podał do Brown Forbesa, który strzałem z dziesięciu metrów w długi róg pokonał Artura Boruca.

- Gra nie układała się po naszej myśli. Traciliśmy dużo piłek, nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce. Przeciwnik łatwo ją odbierał, nie tylko z tego względu, że stosował wysoki pressing, ale my graliśmy bardzo niedokładnie. W pewnym momencie wydawało się, że wszystko się uspokoiło, wyrównało. Zaczęliśmy częściej utrzymywać się przy piłce. Poszła jednak kontra, nie zachowaliśmy się tak, jak trzeba, straciliśmy bramkę, i zaczęły się schody - skwitował trener Legii Warszawa.