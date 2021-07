Lukas Podolski chce ściągnąć do Polski Lewandowskiego! "Może mu się spodoba ten pomysł"

Górnik Zabrze ogłosił we wtorek szóstego lipca, że nowym zawodnikiem klubu z Górnego Śląska będzie Lukas Podolski. Zawodnik podpisał kontrakt ważny do końca czerwca przyszłego roku i będzie łączył grę w Zabrzu z rolą jurora w niemieckim programie Mam talent. Podolski przyznał na konferencji prasowej, że Górnik będzie jego ostatnim klubem w karierze. Niemiec ma też zamiar rozwinąć akademię piłkarską.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Lukas Podolski chce zainspirować Roberta Lewandowskiego. "Może mu się to spodoba?"

Lukas Podolski udzielił wywiadu niemieckiej gazecie "Bild" po transferze do Górnika Zabrze. Zawodnik nie ukrywał, że taka decyzja odbije się na jego finansach. "Zawsze miałem w głowie pomysł, aby zakończyć karierę tam, gdzie wszystko się zaczęło. Był to bardzo emocjonalny krok. Nie ukrywam, że poświęcam dużo pieniędzy, aby spełnić marzenie i zakończyć karierę w Górniku Zabrze" – powiedział 36-latek.

Podolski nie ukrywał, że liczy na to, iż jego decyzja zainspiruje Roberta Lewandowskiego do powrotu do ojczyzny. "Co jakiś czas rozmawiam z Robertem Lewandowskim. On wywołuje w Polsce ogromne zainteresowanie. Kto wie, może spodoba się mój pomysł i sam wróci do jednego ze swoich klubów, w których grał w Polsce" – dodał. Robert Lewandowski występował w Delcie Warszawa, rezerwach Legii, Zniczu Pruszków oraz Lechu Poznań.

Lukas Podolski w trakcie kariery piłkarskiej grał dla takich klubów jak FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal, Inter Mediolan czy Galatasaray. Podolski wybrał Górnik Zabrze, odrzucając oferty od Queretaro z Meksyku, Fortalezy z Brazylii, ale też klubów z Kataru oraz Turcji.