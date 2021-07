Poważna deklaracja Lukasa Podolskiego. "Ja wiem, że robiliście sobie żarty"

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii"

- Górnik to będzie mój ostatni klub, mój ostatni krok - to najważniejsze słowa Lukasa Podolskiego z czwartkowej konferencji prasowej. Były reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014 roku już oficjalnie podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze, odebrał koszulkę z numerem 10 i zaprezentował się kibicom.

"Czekaliśmy długo, trochę z niedowierzaniem"

- Zawsze mówiłem, że przyjdę do Górnika. Ja wiem, że robiliście sobie żarty, ale podchodziłem do tego spokojnie, bo wiedziałem, że jak przyjdzie czas, to zagram w Zabrzu. Byłem w Japonii, w Turcji, ale cały czas miałem kontakt z ludźmi w Zabrzu. Oni wykonują świetną pracę, a teraz ja chcę im pomóc - mówił Podolski. Ale wszystko zaczęło się od wystąpienia Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza. - Czekaliśmy długo, trochę z niedowierzaniem, ale udało się! I cieszymy się, że Łukasz jest z nami - zaczęła prezydent Zabrza. - Życzymy, żebyś w Zabrzu czuł się jak w domu, bo jesteś w domu - przywitała Podolskiego.

Później głos zabrał Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze. - Wielki dzień w historii Górnika Zabrze. Cieszymy się, że nasze marzenia się spełniają. Trwało to długo, ale warto było czekać, bo wierzę, że Łukasz da kibicom Górnika bardzo dużo radości - zaczął. Później zaapelował do prezesów innych polskich klubów. - Najważniejsze, żeby ten transfer miał wpływ na Górnika, ale też na całą polską piłkę. To trzeba wykorzystać, bo nie wiemy, kiedy znów mistrz świata zagra na polskich boiskach. Mam świadomość, że ekstraklasa nie ma dziś najlepszej marki, więc z tego miejsca apeluję do prezesów innych klubów: nie zmarnujmy tego potencjału!

" A jak inni będą na mnie gwizdać, to mnie to nie obchodzi"

A później scena należała już tylko do Lukasa Podolskiego. - Jaka ekstraklasa jest to nie wiem, bo patrzę tylko na mecze Górnika. Zobaczymy na boisku. Nie znam innych drużyn, koncentruję się tylko na swoim klubie. Mamy dobrą drużynę, młodą drużynę, nowego trenera i już nie mogę się doczekać pierwszych treningów - mówił o polskiej lidze. - Najważniejsze, żebym grał. Ale powodów, dla których przyszedłem do Górnika, jest więcej. Chcę rozwijać akademię. Mamy dobrą akademię i chcę się w nią zaangażować. Chcę pomagać młodym piłkarzom, bo to do nich należy przyszłość Górnika Zabrze - dodał o swoich celach.

Gdy został zapytany o plany na przyszłość, nie odpowiedział wprost. - One są, ale najpierw koncentruję się na boisku. Już mówiłem, że moje plany są takie, by tu zostać. Rok, dwa, trzy. Może więcej. Zobaczmy, jak to będzie. Na razie chce grać w piłkę, trenować i walczyć w każdym meczu o trzy punkty. A czy będę grał? To trzeba spytać trenera. Zobaczymy, jak będę się czuł, a jak będę gotowy, to będę grał. A czy będę gwiazdą? To ludzie ocenią. Ja zrobię wszystko dla Górnika. A jak inni będą na mnie gwizdać, to mnie to nie obchodzi. Najważniejszy jest Górnik Zabrze - zakończył.

Lukas Podolski ma 36 lat. W reprezentacji Niemiec rozegrał 130 meczów, strzelił 49 goli. Jest mistrzem świata z 2014 roku z Brazylii. Jego ostatnim klubem był turecki Antalyaspor. Wcześniej grał w następujących klubach: Vissel Kobe (Japonia), Galatasaray (Turcja), Arsenal (Anglia), Inter Mediolan (Włochy), Bayern Monachium (Niemcy) i FC Koeln (Niemcy).