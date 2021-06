Wielkie pieniądze dla polskich klubów. UEFA wypłaci rekompensaty za Euro 2020

Euro 2020 rozpocznie się już w piątek 11 czerwca meczem Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie i potrwa do 11 lipca, kiedy to odbędzie się finał na Wembley w Londynie. W turnieju dopiero po raz drugi w historii wezmą udział 24, a nie 16 drużyn. Po raz czwarty z rzędu na mistrzostwach Europy zagra reprezentacja Polski. Polacy trafili do grupy E z Hiszpanią, Słowacją i Szwecją.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świerczok przeskoczył w hierarchii napastników Świderskiego i Kownackiego"

Szansa na spory zarobek dla polskich klubów. UEFA szykuje rekompensaty za Euro 2020

Wśród powołanych na Euro 2020 znalazło się dziewięciu zawodników występujących na co dzień w siedmiu polskich klubach. Po dwóch reprezentantów będzie miała Legia Warszawa (Tomas Pekhart, Josip Juranović) oraz Lech Poznań (Tymoteusz Puchacz, Lubomir Satka), a po jednym Raków Częstochowa (Kamil Piątkowski), Pogoń Szczecin (Kacper Kozłowski), Piast Gliwice (Jakub Świerczok), Lechia Gdańsk (Dusan Kuciak) i Warta Poznań (Robert Ivanov).

Oficjalnie: Trener Ireneusz Mamrot wrócił do ekstraklasy

Występ piłkarza na takim turnieju jak Euro to dla klubów szansa nie tylko na wypromowanie go, ale także na zgarnięcie sporej sumy na rekompensatach od UEFA. Europejska federacja wypłaci każdemu klubowi premię za każdego zawodnika bez względu na to czy będzie grał, czy siedział na ławce. Pieniądze wypłacane będą za każdy dzień pobytu zawodnika na turnieju. Ich wysokość została ustalona po podziale klubów na trzy kategorie.

Hitowy transfer trenera o krok! Adrian Gula już w poniedziałek może zostać trenerem Wisły Kraków

Pierwsza kategoria to około 7231 euro dziennie, druga 4821 euro dziennie, a trzecia 2410 euro dziennie. Wszystkie polskie kluby znalazły się w kategorii trzeciej na podstawie rankingu UEFA. Wypłaty liczone są od momentu 14 dni przed pierwszym meczem danej reprezentacji na Euro, do pierwszego dnia po jej odpadnięciu. Wychodzi więc na to, że za sam udział zawodników w fazie grupowej Euro mogą zarobić blisko 58 tys. euro, czyli niespełna 260 tys. złotych za jednego zawodnika.