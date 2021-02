Legia Warszawa wchodzi na rynek kryptowalut. Wyemituje specjalne tokeny dla kibiców

FC Barcelona, Juventus FC, AC Milan, Paris Saint-Germain, AS Roma, Atletico Madryt czy Galatasaray. To kluby, które we współpracy z Socios.com wyemitowały własne fan tokeny. Teraz dołącza do nich Legia, która informuje, że posiadacze Fan Tokenów $LEG będą mieli dostęp do szerokiej gamy korzyści, takich jak: przywileju głosowania w wielu decyzjach dotyczących życia klubu, nagród VIP, ekskluzywnych promocji i zniżek od klubu i sponsorów oraz specjalnie oznakowanych super-fanów.

Legia Warszawa chce rozwijać nowoczesne technologie

- Jesteśmy bardzo dumni, że do grupy naszych partnerów dołącza kolejna globalna marka Socios.com. Zależy nam, żeby rozwijać się w obszarze nowoczesnych rozwiązań i technologii, które pozwalają naszym kibicom aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu klubu, a nawet brać udział w niektórych procesach decyzyjnych. Wierzymy, że potencjał jednej z najbardziej popularnych marek sportowych w tej części Europy, jaką jest Legia, umożliwi platformie Socios.com zaangażowanie wielu kibiców nie tylko na terenie Polski, ale także na arenie międzynarodowej - mówi dyrektor komercyjny Legii Paweł Kokosza.

Legia informuje także, że na liście marek współpracujących z Chiliz znajdują się również największe organizacje e-sportowe, m.in. Team Heretics, NAVI, OG czy Alliance. Oprócz tego międzynarodowe porozumienie dotyczące zaangażowania fanów podpisało UFC, a organizacja MMA Professional Fighters League rozpocznie emisję fan tokenów w najbliższych miesiącach. W niedalekiej przyszłości kolejne kluby piłkarskie planują wprowadzić tokeny dla swoich kibiców.

Obroty rzędu 300 milionów dolarów w ciągu 24 godzin

Projekt oparty jest o technologię blockchain oraz kryptowalutę Chiliz, za którą kryje się właśnie aplikacja Socios.com, zasilana tokenami, którą w ciągu roku pobrało ponad pół miliona osób. W 2020 fan tokeny wygenerowały 30 milionów dolarów przychodu dla klubów i ich partnerów. Pod koniec grudnia i na początku stycznia kilka z nich zadebiutowało na największych giełdach kryptowalut, w tym przede wszystkim Binance, gdzie tokeny kibiców Juventusu FC i PSG osiągnęły obroty rzędu 300 milionów dolarów w ciągu 24 godzin.

- Z wielką przyjemnością przedstawiamy Legię jako naszego pierwszego polskiego partnera. Już niedługo jej kibice z całego świata dostaną nową możliwość zbliżenia się do ukochanego klubu poprzez wpływ na decyzje w ankietach, dostęp do ofert VIP, ekskluzywne promocje, dedykowane czaty i wiele więcej możliwości dostępnych na platformie Socios.com. Jesteśmy przekonani, że Fan Tokeny $LEG będą wielkim hitem wśród kibiców i staną się wpływowym narzędziem dla klubu - mówi Alexandre Dreyfus, CEO oraz założyciel Chiliz i Socios.com.

Klub z Łazienkowskiej informuje, że szczegóły dotyczące wprowadzenia fan tokenów oraz ich ceny zostaną podane już wkrótce.