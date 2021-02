Raków w końcu wygrywa. Tego gola można oglądać w nieskończoność [WIDEO]

0:1 z Pogonią, 0:2 z Legią i 0:1 z Lechią. To wyniki Rakowa w tym roku. Zespół Marka Papszuna nie dość, że nie wygrał żadnego meczu, to jeszcze nie strzelił żadnego gola. Zresztą Zagłębie też nie, bo zaczęło rok od 0:2 z Wisłą Płock, 0:0 z Lechem i 0:1 z Wartą. - Jedziemy do Lubina pozytywnie nastawieni. Zrobimy wszystko, by odnieść tam pierwsze zwycięstwo w historii - mówił przed meczem Andrzej Niewulis, środkowy obrońca Rakowa.

Sędzia obronił strzał na pustą bramkę

I Raków to historyczne zwycięstwo odniósł, ale początek meczu wcale na to nie wskazywał. Lepiej zaczęło Zagłębie, które prowadziło od 13. minuty i bramki z woleja Patryka Sysza. Do 29. minuty, bo wtedy wyrównał Ivi Lopez. I to jak: bezpośrednio, z rzutu wolnego. "Można to oglądać w nieskończoność" - napisał po meczu Raków, który na Twittera wrzucił wideo z bramką Lopeza.

Po przerwie długo wydawało się, że oba zespoły podzielą się punktami. Raków pierwszą groźną akcję przeprowadził w 71. minucie, ale nowy napastnik Jakub Arak trafił tylko w boczną siatkę. A potem trafiło Zagłebie. Problem w tym, że to własnej bramki. Sasza Balić tak pechowo wybił piłkę po interwencji Dominika Hładuna, że zapewnił wygraną Rakowowi.

Raków, który na koniec 2020 r. był liderem, po 18 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącej Legii traci pięć punktów i cztery do drugiej Pogoni. W następnej kolejce zespół Papszuna zagra z Podbeskidziem (piątek, 18), a Zagłębie, które teraz jest ósme, zmierzy się z Cracovią (niedziela, 15).