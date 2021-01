Domagoj Antolić zdradził, dlaczego odszedł z Legii. "Dla mnie to nie były negocjacje"

Antolić rozstał się Legią Warszawa na koniec 2020 roku, po tym jak wygasł jego kontrakt ze stołecznym zespołem. Mistrzowie Polski nie zdecydowali się przedłużyć umowy z Chorwatem.

Piłkarz najpierw za pośrednictwem Instagrama pożegnał się z Legią. - Po trzech cudownych latach, dwóch mistrzostwach, jednym Pucharze Polski oraz niezliczonej ilości cudownych chwil, pragnę powiedzieć DZIĘKUJĘ", zaczął piłkarz. "Poznałem wielu piłkarzy, kibiców czy członków sztabu, z którymi przeżywałem cudowne chwile. Jestem dumny, że mogłem być częścią tego klubu i że grałem w jego barwach. Życzę wam i waszym rodzinom szczęśliwego nowego roku i wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia - napisał Antolić.

Antolić wyjawił prawdziwy powód rozstania z Legią. "Czułem rozczarowanie"

Kilka dni od zamieszczenia posta, w wywiadzie dla serwisu legia.net piłkarz ujawnił kulisy rozstania z klubem. - Na końcu, oczywiście, było mi trochę smutno, że opuszczam Legię i Warszawę. Byłem tu szczęśliwy, moja rodzina także. Ale nie było tak trudno się rozstać ze stołecznym klubem, bo byłem na to przygotowany 2-3 miesiące wcześniej. Kiedy zrozumiałem, że nie zostanę, nie przedłużę kontraktu, to czułem rozczarowanie, ale – tak, jak powiedziałem - miałem kilka tygodni na przygotowanie głowy i wielu innych rzeczy, i emocje na koniec roku były nieco inne - przyznał Antolić.

- Negocjacje nie były tak długie, bo - okej - dużo czytało się o tym w gazetach, mediach, ale prawda jest taka, że miałem tylko dwie rozmowy na temat kontraktu. I nigdy nie dostałem oferty czy nawet czegoś w tym rodzaju. Mogę powiedzieć, że dla mnie to nie były negocjacje. Jeśli naprawdę chcesz zawodnika, to skończysz rozmowy w sprawie umowy w jeden dzień - ujawnił Chorwat.

Antolić był łączony z tureckimi klubami, ale na razie do prolongowania umowy z żadnym zespołem nie doszło. Piłkarz może obecnie negocjować z dowolnym klubem i przenieść się do niego za darmo. - Jedna z nich okazała się naprawdę poważna, oficjalna. Z perspektywy czasu jestem rozczarowany, że tam nie trafiłem. W tamtym momencie wiedziałem, że nie przedłużę umowy z Legią. Chciałem pojechać do Turcji. Byłem bowiem przygotowany, że nie będę grał przez następne 2-3 miesiące. Opcja z Turcji była dla mnie dobra. Mój agent i Miro Radović przyjechali do Warszawy, aby porozmawiać o mojej przyszłości. Do spotkania jednak nie doszło, bo dyrektor sportowy Legii nie odebrał telefonu - zakończył Antolić.

W barwach warszawskiej ekipy Antolić rozegrał 98 meczów, strzelając cztery gole i dziesięciokrotnie asystując. W rundzie jesiennej sezonu 2020/21 Chorwat wystąpił w 13 spotkaniach, ale średnio spędzał jedynie 50 minut na boisku. Ostatni raz wybiegł na boisko 29 listopada z Piastem Gliwice (2:2). Wraz z biegiem czasu jego pozycja w drużynie z Łazienkowskiej była coraz słabsza. W Legii pomocnik grał od stycznia 2018 roku, kiedy przyszedł z Dinama Zagrzeb.