Kapitalny występ Wojciecha Szczęsnego przeciwko Milanowi. Włoskie media zachwycone. "Rządził"

Juventus pokonał na wyjeździe osłabiony AC Milan 3:1 w "meczu na szczycie" Serie A. Dwie bramki dla drużyny Wojciecha Szczęsnego strzelił Federico Chiesa, a trzecie trafienie dołożył Weston McKennie. Dla gospodarzy jedynego gola zdobył Davide Calabria. Skrót można zobaczyć w poniższym materiale wideo.

Zobacz wideo Serie A. Milan - Juventus 1:3. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Juventus przerwał doskonałą passę Milanu, który od 8 marca 2020 roku był niepokonany w 27 ligowych meczach z rzędu. Co więcej, w 17 kolejnych spotkaniach zespół z Mediolanu trafiał do siatki co najmniej dwa razy.

Znakomity mecz w zespole mistrza Włoch zagrał Wojciech Szczęsny, który był komplementowany przez włoskie media. Serwis statystyczny "Squawka" odnotował, że Polak obronił aż osiem uderzeń rywali, co jest dla niego rekordowym osiągnięciem, odkąd gra w zespole z Turynu.

Szczęsny zebrał mnóstwo pochwał za swoją grę z Milanem. - Zanotował przynajmniej trzy kluczowe interwencje po strzałach Leao, Calhanoglu i Kessiego. Rządził - napisali dziennikarze portalu juvelive.it, którzy przyznali mu notę "7,5" gdzie "1" jest najniższą, a "10" najwyższą. "Tuttosport" dał Polakowi taką samą ocenę, argumentując: - Nic nie mógł zrobić przy strzale Calabrii. W drugiej połowie powstrzymał Dalota.

Serwis calciomercato.com przyznał Szczęsnemu "6,5", pisząc: "W pierwszej połowie grał oszczędnie, ale w drugiej mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem przy golu Calabrii". - Był zdecydowany, zasłużył na taką ocenę - napisał dziennik "La Gazzetta dello Sport", oceniając postawę polskiego bramkarza na "7,5".

- Wybronił wszystkie strzały. Tylko przy uderzeniu Kalabrii skapitulował - to z kolei opinia dziennika "Corriere dello Sport", gdzie zgarnął "7". W portalu juventusnews24.com również otrzymał "7", tak samo jak we włoskim Eurosporcie. - Reagował i wyciągnął wnioski z niemal samobójczego gola Ramsey'a, a także uderzeń Castillejo, Leao i Dalota. Polak był pewny między słupkami - napisali dziennikarze.

W tabeli Serie A wciąż prowadzi AC Milan, który ma po 16 kolejkach 37 punktów i o jeden punkt wyprzedza drugi Inter. Trzecia jest Roma (33 punkty), a czwarty Juventus (30 punktów, jeden mecz rozegrany mniej).