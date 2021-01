Włoskie media oceniły Zielińskiego po sensacyjnej porażce Napoli. "Starał się użądlić rywala"

Polak przebywał na boisku do 76. minuty, kiedy został zmieniony przez Stanislava Lobotkę. Reprezentant Polski po znakomitym występie z Cagliari (4:1) okraszonym strzeleniem dubletu, tym razem nie zanotował zbyt błyskotliwego występu, ale został oceniony wyżej niż większość swoich kolegów.

Przeciętne noty Zielińskiego po meczu ze Spezią. "Starał się użądlić rywala, ale bez skutku"

Włoski oddział Eurosportu ocenił grę Zielińskiego na "5,5", gdzie "1" jest najniższą, a "10" najwyższą. - Zagrał bardzo słabo w porównaniu do występu z Cagliari - napisano krótko w podsumowaniu. - Jedyny spośród pomocników, który starał się uruchamiać napastników, ale nie wystarczyło to do zwycięstwa Napoli - napisali dziennikarze portalu 90min.com, oceniając go na "6".

- Mieliśmy wiele okazji, ale brakowało nam szczęścia, aby je wykorzystać. Potrzebujemy więcej konkretów. Musimy zdobywać punkty - mówił Polak dla telewizji DAZN w przerwie meczu ze Spezią.

- Po dobrym występie z Cagliari Gattuso liczył, że podtrzyma dobrą formę, ale tak się nie stało. Kilka razy jednak był w centrum zdarzeń - to z kolei komentarz calciomercato.com. - Sam Piotr nie grał źle, ale poza niesamowitą piłką do Insigne brakowało błysku w jego występie. W końcowym fragmencie w akcji z Lozano wyglądało to tak, jakby obaj sobie przeszkodzili - podsumowali dziennikarze ilnapolista.it, dając mu "6". - Starał się użądlić rywala, ale bez skutku. W sumie jednak jego gra była na zadowalającym poziomie- dodał portal tuttomercatoweb.com.

Napoli po 15 spotkaniach Serie A ma na koncie 28 punktów i zajmuje 6. miejsce, a Spezia jest 16. z 14 punktami (jeden mecz rozegrany więcej).