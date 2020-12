Bartosz Salamon może trafić do Ekstraklasy. "Jest myśl o sprowadzeniu Polaka"

Z kilku źródeł dotarły do nas wieści, że w klubie z Łazienkowskiej kiełkuje myśl o sprowadzeniu Bartosza Salamona - pisze Koźmiński na łamach portalu sportowefakty.wp.pl. 66 meczów na poziomie Serie A i 136 spotkań w Serie B - to bilans 29-latka, który na Półwyspie Apenińskim przebywa od 2006 roku, gdy Brescia ściągnęła go z akademii Lecha Poznań. Do teraz Salamon występował w takich klubach, jak: Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Frosinone, SPAL i AC Milan. W tym ostatnim klubie nie udało mu się nawet zadebiutować. Wcisnął go tam jego poprzedni agent Mino Raiola. Dziewięciokrotny reprezentant Polski występuje obecnie w SPAL.

Salamonowi kończy się kontrakt

W obecnym sezonie Salamon rozegrał 10 meczów i strzelił dwa gole. SPAL zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie B. Umowa stopera (może też zagrać jako defensywny pomocnik) upływa latem 2021 roku, także w styczniu Legia może go kupić za drobne (Transfermarkt wycenia go na 400 tysięcy euro), albo dogadać się z nim, by trafił do Warszawy latem, już jako wolny zawodnik.

Po 14 kolejkach ekstraklasy stołeczny klub ma 29 punktów i jest liderem.

