Oficjalnie: Dwóch piłkarzy odchodzi z Legii Warszawa. Ostateczna decyzja

William Remy odchodzi z Legii Warszawa. Piłkarz znany z imprezy ze studentami

William Remy jest obrońcą, który w Legii Warszawa spędził trzy lata. Na ekstraklasowych boiskach strzelił trzy gole oraz zanotował trzy asysty. W klubie ze stolicy kraju dwukrotnie wygrywał tytuł mistrz Polski. W ostatnim czasie o Remym zrobiło się głośno, gdy został ukarany przez Komisję Ligi Ekstraklasy. Piłkarz otrzymał 30 tys. złotych kary oraz został odsunięty od składu na jakiś czas. Wszystko spowodowane było zdjęciami z imprez, na których było dużo młodych osób.

Vamara Sanogo to napastnik, a w Legii Warszawa zadebiutował w lipcu 2017 roku. "Przed sezonem 2019/20 znów wrócił do Warszawy, gdzie jednak znów prześladowały go kontuzje. Ogółem w barwach Legii wystąpił w czterech meczach - odniósł jedno zwycięstwo, zanotował dwa remisy i poniósł jedną porażkę" - czytamy na stronie klubu.

Vamara Sanogo także świętował tytuł mistrza Polski w 2020 roku. Dotychczas napastnik rozegrał w Legii Warszawa zaledwie cztery mecze, w których strzelił jednego gola. Łącznie w PKO Ekstraklasie zanotował 40 spotkań i dziesięć goli.