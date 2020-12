Wisła Kraków ma na utrzymaniu pięciu trenerów. Duże pieniądze

- Praca w Wiśle to dla mnie wyzwanie. Mamy dobry zespół, który nie musi się bać żadnego rywala - mówił Peter Hyballa na czwartkowej konferencji prasowej, gdzie pojawił się wraz z Dawidem Błaszczykowskim. Ale to bardziej słowa prezesa Wisły niż nowego trenera wywołały dyskusję. Bo Błaszczykowski, który kilka dni temu po porażce 1:2 z Zagłębiem Lubin zwolnił Artura Skowronka, w czwartek powiedział tak: - Niestety, wciąż mamy kilku trenerów na liście płac. Dobre jest to, że wkrótce przed nami ostatnie lub przedostatnie raty. W ciągu dwóch, trzech miesięcy na liście płac zostanie nam dwóch, trzech trenerów. Maksymalnie czterech. Cieszy, że idziemy ku końcowi i spłacamy te zaległości.

REKLAMA

Zobacz wideo Kapitalne zachowanie Lewandowskiego! Zobacz gola z Borussią Dortmund [ELEVEN SPORTS]

Były piłkarz Realu Madryt został bankrutem. "Przeżył więcej niż inni przez 200 lat"

Wisła Kraków płaci Carrillo, Ramirezowi, Stolarczykowi, Skowronkowi, a teraz Hyballi

Słowa Błaszczykowskiego zaskoczyły wielu. Od razu pojawiły się spekulacje, że liczba trenerów na utrzymaniu dotyczy także ich asystentów lub członków sztabów, którzy pracowali przy Reymonta. Z naszych informacji wynika jednak, że Błaszczykowski miał na myśli tylko pierwszych trenerów, ewentualnie mogło chodzić mu o drogi w utrzymaniu sztab Joana Carrillo (zwolniony w czerwcu 2018 roku, 12 miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu). Ale też o Kiko Ramireza (zwolniony w grudniu 2017 roku, sześć miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu), Macieja Stolarczyka (zwolniony w listopadzie 2019 roku, siedem miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu) i Artura Skowronka (zwolniony w sobotę, siedem miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu). No i jeszcze o Petera Hyballę, czyli nowego trenera Wisły, który podpisał umowę z klubem do 30 czerwca 2022 roku.

Dobra wiadomość dla Wisły jest taka, co zresztą Błaszczykowski sam przekazał już po konferencji za pośrednictwem Twittera, że w przypadku trzech trenerów do spłaty pozostały już tylko dwie ostatnie raty z zawartych porozumień. O których trenerów chodzi? Tego Błaszczykowski już nie napisał, ale z naszych informacji wynika, że o Stolarczyka i Ramireza, a tym trzecim może być Dariusz Wdowczyk, który co prawda w czerwcu powiedział "Faktowi", że już został spłacony przez Wisłę, ale niewykluczone, że właśnie teraz spływają do niego ostatnie pieniądze.

Hiszpanie chcą sprowadzić Arkadiusza Milika. "Potrzeba kolejnego napastnika"

Zresztą w tym przypadku nawet nie tyle jest ważna liczba trenerów, ile kwota do zapłaty. A z naszych informacji wynika, że Carrillo i Skowronek, którzy jeszcze przez jakiś czas będą na utrzymaniu Wisły, to wydatek w granicach miliona złotych.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .