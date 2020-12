Nowy transfer Lecha! To będzie następca Modera, który może odejść już zimą

Jesper Karlstrom zawodnikiem szwedzkiego Djurgardens IF jest od 2015 roku. W poprzednim sezonie 25-latek był kapitanem drużyny, która zdobyła mistrzostwo kraju. Nowy piłkarz Lecha Poznań, który z wicemistrzami Polski związał się 3,5-rocznym kontraktem, ma na koncie jeden występ w reprezentacji Szwecji. Karlstrom w nowym zespole grać będzie od rundy wiosennej ekstraklasy.

- Mogę zapewnić kibiców Lecha, że jestem zawodnikiem, który na boisku zawsze walczy na całego i nigdy nie odpuszcza. Lubię to robić. Lubię walczyć z rywalami, ale potrafię także grać piłką i mam nadzieję, że uda mi się to zaprezentować fanom już wkrótce - powiedział Karlstrom, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Karlstrom oprócz typowych walorów defensywnego pomocnika, czyli agresywnego doskoku do rywala, dobrego odbioru piłki i asekurowania linii ataku, potrafi także podłączyć się do akcji ofensywnej i zagrać prostopadłą piłkę. Jest zawodnikiem walecznym, wybieganym i dobrze odbierającym piłkę, więc z pewnością pomoże nam zachować na boisku odpowiedni balans między defensywą i ofensywą. Jesper charakteryzuje się ponadto dużymi walorami w kwestiach mentalnych, potrafi liderować drużynie, o czym świadczy to, że w zespole Djurgardens był kapitanem. Poprowadził swój klub w ubiegłym roku do mistrzostwa Szwecji, co na pewno jest dobrą rekomendacją - powiedział dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Sporo wskazuje na to, że Karlstrom będzie w Lechu następcą Jakuba Modera. 21-letni pomocnik latem został piłkarzem angielskiego Brighton & Hove Albion FC, które od razu wypożyczyło go na tok do Lecha. Klub z Premier League zastrzegł jednak, że będzie mógł Modera sprowadzić już zimą po dopłaceniu określonej kwoty. Dobra postawa młodego pomocnika w obecnych rozgrywkach sprawiła, że Brighton najprawdopodobniej sprowadzi go do siebie już w styczniu.

W obecnym sezonie Moder rozegrał łącznie 18 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Brighton zapłaciło za pomocnika Lecha Poznań około 11 milionów euro plus bonusy, co jest rekordem ekstraklasy.