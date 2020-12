Diego Maradona okradziony w dniu śmierci! Złodzieje weszli, gdy ten leżał na łóżku

Od śmierci Diego Maradona minął tydzień. Media na całym świecie nie przestają jednak pisać o jednym z najlepszych piłkarzy świata. Teraz dziennikarze prowadzący program "Los Angeles de la Manana" poinformowali, że zmarły piłkarz został okradziony w dniu śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Tomaszewski wspomina Diego Maradonę: "Geniusz i fenomen. Myślał, że poza boiskiem też jest boski"

Jest raport po śmierci Diego Maradony. Można było jej uniknąć? Są zapisy rozmów rodziny

Diego Maradona został okradziony w dniu śmierci. Złodzieje ograbili jego dom

Zdaniem wspomnianych dziennikarzy w dniu śmierci Maradony włamano się do jego domu. Złodzieje dostali się do sejfu byłego piłkarza, kradnąc schowane w nim oszczędności. W sejfie prawdopodobnie znajdowało się kilka tysięcy dolarów. - Wiem z dobrego źródła, że w dniu, w którym Maradona umierał, podczas gdy leżał na łóżku, złodzieje weszli do jego domu, otworzyli sejf i zabrali wszystko. A Maradona wciąż tam był - zdradziła Mariana Brey, jedna z prowadzących "Los Angeles de la Manana".

Pozostali goście programu dodali też, że Maradona od jakiegoś czasu był okradany przez ludzi ze swojego otoczenia i właśnie przez to niemal nie miał pieniędzy.

Wzruszająca wiadomość Diego Maradony do syna. Nagrał ją kilka miesięcy przed śmiercią

Diego Maradona zmarł w środę we własnym domu pod Buenos Aires. Przyczyną śmierci legendarnego piłkarza była niewydolność serca, która doprowadziła do ostrego obrzęku płuc. Maradona miał 60 lat.