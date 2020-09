Bartłomiej Pawłowski wraca do Ekstraklasy. Kolejne duże wzmocnienie

Zobacz wideo Znani polscy piłkarze wracają do Ekstraklasy

Śląsk Wrocław nie przestaje się wzmacniać w nowym sezonie ekstraklasy. Po zakontraktowaniu Rafała Makowskiego, Patryka Janasika, Fabiana Piaseckiego, Mateusza Praszelika, Michała Szromnika Marcela Zylli i Waldemara Soboty, blisko gry w zespole ze stolicy Dolnego Śląska jest kolejny skrzydłowy, Bartłomiej Pawłowski, który ostatnio bronił barw Gaziantep FK, grającego w lidze tureckiej. 27-letni pomocnik w 22 meczach zespołu znad Bosforu strzelił jednego gola i dołożył do tego trzy asysty.

REKLAMA

Pawłowski rozwiązał właśnie kontrakt z turecką drużyną (była ważna do 30 czerwca 2022 roku) i dołączy do zespołu Vitezslava Lavicki na zasadzie transferu bezgotówkowego. Marcin Torz, dziennikarz "Super Expressu" przekazał tę wiadomość w mediach społecznościowych. - Bartłomiej Pawłowski w Śląsku Wrocław. Kontrakt na 3 lata. Klub oficjalnie przedstawi piłkarza najpewniej jeszcze dziś. Na pewno zaś nie zagra z Lechem (decyzja sztabu) - napisał Torz na Twitterze.

Kolejny powrót Bartłomieja Pawłowskiego do Polski

Dla Pawłowskiego będzie to powrót do Polski po drugiej zagranicznej przygodzie. W 2013 roku piłkarz przeszedł z Widzewa Łódź do Malagi, ale z Hiszpanii wrócił do kraju po 12 miesiącach. Rok temu odszedł za 650 tys. euro z Zagłębia Lubin do Gazaintep FK. 27-latek zagrał dotąd w 13 klubach. Transfermarkt wycenia go na 525 tys. euro. Wcześniej informowano, że Pawłowskim może być zainteresowany także Lech Poznań.

Przeczytaj także: