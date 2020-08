Szwedzi komplementują nie tylko Cracovię po meczu el. Ligi Europy. Ależ słowa

Cracovia nie awansowała do II rundy eliminacji Ligi Europy. Malmoe pokonało krakowian 2:0, więc tym samym polski zespół odpadł z walki o awans do fazy grupowej rozgrywek. Pierwsza bramka padła już w 23. sekundzie spotkania, a jej autorem był Jo Inge Berget. W 44. minucie drugie trafienie dołożył Soren Rieks.

Cracovia komplementowana mimo porażki. "Jeśli awansujesz z polskiej ligi, musisz być silny"

- Nie mogę powiedzieć, żebym był nieusatysfakcjonowany takim początkiem eliminacji Ligi Europy. To start, jakiego było nam trzeba. Wiedzieliśmy, że to będzie fizyczny, trudny mecz, ale byliśmy zadowoleni z tym, co prezentowali nasi zawodnicy. Stworzyliśmy sobie wiele szans - opisywał trener Malmoe, Jan Dahl Tomasson cytowany przez expressen.se.

Wiele szwedzkich portali podkreśla wagę gola zdobytego w pierwszej minucie spotkania przez Bergeta. Bramkę nazywano "wymarzonym startem". Nigdzie nie krytykuje się polskiego zespołu, a wręcz częściej cytuje zawodników, którzy chwalą polski zespół. - Jeśli awansujesz z polskiej ligi do eliminacji, musisz być silny - mówił wspomniany Berget dla innego skandynawskiego portalu "Nettavisen".

Najbardziej chwalonym zawodnikiem gospodarzy był natomiast Soren Rieks. - Nie wiem, czy to moja najlepsza forma w karierze, ale czuję się świetnie. Odnalazłem swoją rolę i cieszę się wiarą, jaką obdarzył mnie trener. Czekam już na kolejne mecze - mówił piłkarz Malmoe dla Fottbolskanalen.

Malmoe potencjalnym rywalem Piasta Gliwice

Losowanie II rundy eliminacji Ligi Europy już w poniedziałek, 31 sierpnia. Malmoe jest jednym z potencjalnych rywali Piasta Gliwice, który awansował do kolejnej fazy eliminacji po wygranej z Dynamem Mińsk. W grze pozostają także inne polskie zespoły - Legia Warszawa, która zacznie rywalizację od III rundy po odpadnięciu z kwalifikacji do Ligi Mistrzów oraz Lech Poznań, który w czwartek pokonał łotewską Valmierę.

