Cracovia bez szans w el. Ligi Europy! Rywal był o wiele za mocny

- Jeżeli chodzi o Malmoe FF to jest klub z tradycjami, który jest bardzo bogaty, jest zdecydowanym faworytem tego meczu, ale piłka nożna pisze różne scenariusze. Jeżeli chcemy coś znaczyć i chcemy gdzieś się dostać, to musimy wygrywać takie mecze - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Cracovii, Michał Probierz. Jego zespół został jednak bardzo szybko skarcony.

22 sekundy do pierwszego gola Szwedów

Tylko 22 sekundy krakowianie wytrzymali bez straty gola w Szwecji. Malmoe przeprowadziło akcję lewym skrzydłem po szybkim wyrzuceniu piłki zza lini bocznej, zgrało piłkę w pole karne, a tam Jo Inge Berget pokonał Lukasa Hrosso i dał prowadzenie 1:0 dla swojej drużyny.

Malmoe wciąż przeważało i tuż przed przerwą podwyższyło wynik na 2:0. Akcję rozpoczął Anders Christiansen, który świetnie zgrał piłkę do Isaaca Kiese Thelina, a ten wyłożył piłkę Sorenowi Rieksowi. Duńczyk świetnie wykorzystał swoją sytuację i wślizgiem, upadając, trafił do bramki. Przed drugą połową sytuacja była już zatem bardzo zła.

Cracovia odpadła z walki o fazę grupową Ligi Europy po porażce z Malmoe

Drugie 45 minut lepiej rozpoczęła Cracovia, która grała o wiele szybciej niż przed przerwą, ale wciąż nie potrafiła wykończyć swoich sytuacji w polu karnym rywali, gdy do takich dochodziła. Malmoe nie wykorzystało za to dwóch świetnych szans na dobicie polskiej drużyny - w 60. minucie dwukrotnie strzały Szwedów świetnie bronił Hrosso, a sześć minut później w polu karnym niecelnie do Anela Ahmedhodzicia zagrywał Erdal Rakip.

Do końca spotkania krakowianie próbowali szukać swoich szans pod bramką Marko Johanssona, ale brakowało im skuteczności. Mecz zakończył się wynikiem 0:2 i Cracovia odpadła z eliminacji Ligi Europy w I rundzie.

Pozostały Piast i Legia. Lech zagra o 21:00

W grze pozostają Piast Gliwice, który awansował do II rundy po wygranej z Dynamem Mińsk i Legia Warszawa, która przegrała swój mecz z Omonią Nikozja w eliminacjach Ligi Mistrzów. Swój mecz w I rundzie el. LE o 21:00 w czwartek rozegra jeszcze Lech Poznań, który zmierzy się z łotweską Valmierą. Relacja na żywo na Sport.pl.

