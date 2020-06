To może być nowy bramkarz Legii Warszawa! Jest zainteresowanie

Już tylko kilkanaście dni w roli pierwszego bramkarza Legii Warszawa pozostało Radosławowi Majeckiemu. Utalentowany 20-latek zimą podpisał kontrakt z AS Monaco, do którego przeniesie się podczas letniego okna transferowego. Wicemistrzowie Polski intensywnie szukają więc jego następcy.

Legia znalazła nowego kandydata do zastąpienia Majeckiego

Obecnie drugim bramkarzem zespołu Aleksandara Vukovicia jest Radosław Cierzniak. Wątpliwe jednak, by po odejściu Majeckiego na stałe wskoczył on do pierwszego składu wicemistrzów Polski. Szefowie stołecznego klubu od dłuższego czasu poszukują zawodnika, który zostanie nowym numerem jeden Legii.

Dotychczas w mediach przewinęło się kilka kandydatur. Pierwszym zawodnikiem łączonym z Legią był Dominik Hładun z Zagłębia Lubin. Obecnie nie jest to jednak wybór priorytetowy. Zagraniczne media wspomniały także o możliwości sprowadzenia Marcina Bułki z PSG, ale takie informacje należy traktować z przymrużeniem oka. Teraz portal legia.net poinformował o kolejnym bramkarzu, którym zainteresowali się wicemistrzowie Polski. Ma być to Ibrahim Sehić, numer jeden na liście życzeń warszawiaków.

Sehić obecnie jest piłkarzem tureckiego Erzurumsporu. Jak przekonuje wspomniany serwis związany z warszawskim klubem, Legia już w przeszłości próbowała go sprowadzić. Bośniak do swojego obecnego klubu trafił w lipcu 2018 roku. Wcześniej występował w Karabachu Agdam, gdzie był klubowym kolegą m.in. Jakuba Rzeźniczaka. Wychowanek Zeljeznicara Sarajewo ma na koncie 27 występów w pierwszej reprezentacji Bośni i Hercegowiny (ostatni w listopadzie 2019 roku w eliminacjach do mistrzostw Europy), w której od stycznia 2018 roku jest podstawowym golkiperem.

W poniższym materiale wideo można zobaczyć próbkę umiejętności Sehicia:

