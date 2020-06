Legia Warszawa wydała komunikat. "Potwierdzamy złe informacje". Trzy kontuzje

W poniedziałek okazało się, że Kante i Vesović nie są jedynymi kontuzjowanymi piłkarzami w zespole Legii Warszawa. Wicemistrz Polski poinformował, że urazu na treningu doznał również Vamara Sanogo. Na swoim koncie na Twitterze klub potwierdził, że tych trzech zawodników nie będzie do dyspozycji Aleksandara Vukovicia w najbliższym czasie.

Legia Warszawa wydała komunikat i potwierdziła kontuzje swoich piłkarzy

- Niestety, potwierdzamy złe informacje, że wczoraj kontuzji doznało trzech naszych zawodników. Marko Vesović i Jose Kante ze względu na urazy opuścili wcześniej boisko podczas meczu ze Śląskiem. Vamara Sanogo ucierpiał podczas wyrównawczej jednostki treningowej. Piłkarze są w trakcie dodatkowych badań i diagnostyki, żeby móc postawić ostateczne rozpoznanie i zaplanować odpowiednie leczenie indywidualne - napisano na oficjalnym koncie Legii na Twitterze.

Jose Kante na początku spotkania ze Śląskiem Wrocław poczuł ból w nodze. Przez kilkanaście minut odczuwał duży dyskomfort i ostatecznie wytrwał na boisku do 33. minuty, kiedy został zastąpiony przez innego napastnika, Thomasa Pekharta.

Natomiast Vesoviciowi zaczął doskwierać ból kolana, który pojawił się po lekkim starciu z jednym z przeciwników. Istnieją przypuszczenia, że Czarnogórzec zerwał więzadła i nie zagra już w tym sezonie. Wszystko będzie wiadome, gdy zostaną przeprowadzane dokładne badania. Czarnogórca zmienił Paweł Stolarski na początku drugiej połowy

Vuković skomentował kontuzje Kante i Vesovicia

Po meczu do urazów swoich piłkarzy odniósł się trener Legii, Aleksandar Vuković. - Jose bardzo dużo ryzykował wychodząc na boisko. Tylko duża chęć pomocy drużynie sprawiła, że w ogóle dzisiaj się na nim znalazł. Na szczęście nie jest to odnowiony uraz, tylko zupełnie coś nowego. I dopiero okaże się, czy ta kontuzja będzie groźna - przyznał Vuković, który odniósł się także do urazu Marko Vesovicia (nie pojawił się na boisku na drugą połowę): - Wszystko wskazuje, że to dla niego koniec sezonu, a dla nas bardzo duża strata.

