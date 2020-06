Fatalna kontuzja kluczowego piłkarza Legii Warszawa! W tym roku już nie zagra

Marko Vesović doznał kontuzji w niedzielnym meczu Legii ze Śląskiem Wrocław (2:0). Czarnogórzec opuścił boisko po 45 minutach, a w jego miejsce na boisku pojawił się Paweł Stolarski. Chociaż od początku jego kontuzja wyglądała na poważną, to na pewną diagnozę czekaliśmy ponad dobę.

Poważna kontuzja Vesovicia

Ta niestety okazała się najgorsza dla legionisty i klubu. U zawodnika stwierdzono zerwanie więzadła krzyżowego i bocznego w kolanie - poinformował portal Legia.net. Teraz czeka go leczenie i rehabilitacja. Lekarze przewidują, że piłkarz wróci do gry dopiero za osiem miesięcy. Oznaczałoby to, że Vesović zdolny do gry będzie dopiero w rundzie wiosennej przyszłego sezonu.

Zawodnik trafił do Legii wiosną 2018 roku. W obecnym sezonie rozegrał 31 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował osiem asyst. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu 2020/21.

