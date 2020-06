Michał Karbownik nie trafi do Włoch. "To będzie transfer przejściowy. Mądry ruch"

Michałem Karbownikiem interesuje się wiele firm z piłkarskiej Europy. Wiele wskazuje na to, że młody legionista nie zostanie na przyszły sezon w Warszawie. Gdzie będzie grał? Tego wciąż nie wiadomo. W ostatnich dniach pojawiały się informacje o zainteresowaniu nim ze strony Barcelony, Realu Madryt oraz Manchesteru City. O tym ostatnim klubie wspominał Tomasz Smokowski w programie "Misja Futbol". Polak miałby jednak od razu trafić na wypożyczenie do Leeds United.

W kontekście Karbownika wymieniano także włoskie kluby, w tym m.in. Napoli. - Dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli zakochał się w polskim piłkarzu, który nie ma jeszcze 20 lat - informował portal mundonapoli.it. - Zainteresowanie Michałem Karbownikiem nie zmalało nawet mimo lockdownu - dodawała "La Gazzetta dello Sport".

Ekspert od Serie A: Karbownik nie trafi do Włoch

Zdaniem eksperta od Serie A, Piotra Dumanowskiego z Eleven Sports, obrońca nie przeniesie się jak na razie do Włoch. - Z tego, co wiemy, to Michał Karbownik na pewno nie trafi do Serie A. To będzie nieco inny kierunek. Taki transfer przejściowy, krótki skok. To będzie mądry ruch. Nieco wyżej, by potem przenieść się do jednej z czołowych lig w Europie. Temat Serie A odpada - przyznał dziennikarz w programie Calcio Truck.

Dumanowski powiedział, że o Karbownika mieli właśnie pytać działacze Napoli. Dodał, że rok temu byli oni zainteresowani Sebastianem Szymańskim. Skąd takie zainteresowanie Karbownikiem? 19-latek w tym sezonie w barwach Legii zagrał w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zaliczył siedem asyst, gra niezwykle ofensywnie jak na obrońcę. Jego umowa z drużyną z Łazienkowskiej jest ważna do 30 czerwca 2024 roku. Mógłby kosztować około 10 mln euro, co jak na standardy rynku transferowego w Europie jest stosunkowo niską kwotą.

