Urban wyleciał za granicę. Wiadomo, kogo będzie obserwował

Powoli zbliżają się baraże o mundial 2026. O awans wciąż walczą Polacy, którzy zajęli drugie miejsce za Holandią w grupie G. Biało-Czerwoni trafili do ścieżki B, gdzie trafiliśmy na Albanię. Jeśli wygramy to o mistrzostwa świata zagramy z Ukrainą lub Szwecją. Jan Urban na pewno nie próżnuje w tym czasie i robi wszystko, by jak najlepiej przygotować siebie, a później piłkarzy do rywalizacji o upragnione mistrzostwa świata. Jednak teraz PZPN poinformował, że selekcjoner wraz ze sztabem wybrali się do Turcji. Po co?

Jan Urban wyleciał do Turcji

PZPN informuje w komunikacie, iż selekcjoner wraz ze sztabem udał się na zgrupowanie Talent Pro, by obejrzeć największe polskie talenty z roczników 2009-2011. "To dla nich świetna motywacja do dalszego rozwoju. W treningach, warsztatach oraz meczach szkoleniowych bierze udział 40 najlepszych młodych piłkarzy U-17, U-16 i U-15" - informuje Łączy nas Piłka.

W komunikacie czytamy, iż Jan Urban, Jacek Magiera, Grzegorz Staszewski i Marcin Prasoł z uwagą śledzili zajęcia na boisku, rozmawiali z trenerami i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Zaplanowano także piłkarskie warsztaty edukacyjne, na których selekcjoner "przekaże zawodnikom cenne uwagi i doświadczenia z pracy na najwyższym poziomie" - czytamy.

"Dla młodych talentów będzie to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim silny bodziec do jeszcze cięższej, bardziej świadomej i produktywnej pracy nad własnym rozwojem. Talent Pro zapewnia im nie tylko pełen pakiet możliwości podczas zgrupowania, ale zawodnicy dostają też sprofilowany, indywidualny arkusz na kolejne miesiące pracy w klubach – czy to zagranicznych czy polskich" - pisze PZPN w komunikacie.

Program Talent Pro jest jednym z kluczowych projektów szkoleniowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego celem jest przygotowanie najbardziej utalentowanych zawodników do przyszłych wyzwań w piłce seniorskiej i reprezentacyjnej. PZPN przypomina, iż w Talent Pro trzykrotnie brał udział Oskar Pietuszewski, który niedawno przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto.