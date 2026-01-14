Maciej Rybus rozegrał 66 meczów w reprezentacji Polski i strzelił dwa gole. Drogę do większej liczby występów w kadrze zamknął sobie decyzją podjętą w 2022 roku. Tuż po inwazji Rosji na Ukrainę postanowił, że dalej będzie występować na rosyjskich boiskach. Był wówczas piłkarzem Lokomotiwu Moskwa. Później był jeszcze zawodnikiem takich klubów jak Spartak Moskwa i Rubin Kazań.

Przyjazd Rybusa bardzo ich ucieszył. "Podjął decyzję po kilku rozmowach"

Rybus w rozmowie z TVP Sport podkreślał, że trudno było mu zostawić żonę Rosjankę i dzieci. Aktualnie 36-latek nie gra już profesjonalnie w piłkę i jest po rozwodzie z Laną Bajmatową.

17 stycznia były reprezentant Polski weźmie udział w turnieju "Gwiazdy na Gwiazdkę", który zostanie rozegrany w Łowiczu. W tym mieście Rybus przyszedł na świat. Przed rywalizacją charytatywną dołączył do zespołu "Strong Team" Organizatorzy chwalą się w mediach społecznościowych tym, że łowiczanin przyjedzie w rodzinne strony.

- Maciej podjął tę decyzję po kilku rozmowach. Jest dla nas bardzo ważną postacią i jego wola przyjazdu nas ucieszyła. Pierwsze edycje tego wydarzenia organizowaliśmy wspólnie - powiedział Krystian Cipiński, koordynator wydarzenia, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Gwiazdy zagrają w Łowiczu

Cipiński nie odniósł się natomiast do kwestii dotyczącej zachowania Rybusa w Dzień Zwycięstwa w 2024 roku. Wówczas Polak grał w Rubinie Kazań i był wśród piłkarzy, którzy założyli czarno-pomarańczową wstążkę świętego Jerzego. Dla Rosjan to element upamiętnienia uczestników II wojny światowej, ale również symbol nacjonalizmu i ruchów separatystycznych wspieranych przez rosyjskie władze.

Podczas turnieju charytatywnego w Łowiczu będą zbierane pieniądze na leczenie Marceliny Muchy. Wśród uczestników będą m.in. Maciej Lampe i Jakub Rzeźniczak.