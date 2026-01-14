Reakcja Świątek mówiła wszystko! Milion dolarów przeszedł jej koło nosa

1 Point Slam to specjalna, pokazowa impreza, która odbyła się na kilka dni przed startem Australian Open. Gwiazdy światowego tenisa zagrały z amatorami, celebrytami i byłymi tenisistami, a stawką był milion dolarów australijskich. Jak sama nazwa turnieju wskazywała, grano tylko jedną akcję. Dla urozmaicenia rywalizacji, zawodowcy mogli serwować tylko raz, a amatorzy dwukrotnie. O tym, kto serwuje, decydowała gra kamień, papier, nożyce. Do tego mężczyźni mogli zagrać przeciwko kobietom. Trybuny Rod Laver Areny były wypełnione po brzegi.

Na liście uczestników znalazła się Iga Świątek, a obok niej wiele innych gwiazd i wirtuozów tenisa. Wśród nich m.in. Frances Tiafoe, Jelena Rybakina, Jannik Sinner, Amanda Anisimova, Danił Miedwiediew, Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Felix Auger-Alliasime, Naomi Osaka, Maria Sakkari, Jasmine Paolini, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Donna Vekić, McCartney Kessler, Aleksandr Bublik, Andriej Rublow i Marat Safin. Nie było Aryny Sabalenki i Novaka Djokovicia.

Świątek wzięła udział w pokazowym turnieju

Przed startem 1 Point Slam została utworzona turniejowa drabinka. W niej Iga Świątek miała wolny los w pierwszej rundzie. W drugiej zmierzyła się ze zwycięzcą starcia Flavio Cobolli - Calum Puttergill. Zwycięsko wyszedł z niego Cobolli po zepsutym serwisie rywala.

W pojedynku z Włochem to Polka serwowała, choć przegrała w grze kamień, papier, nożyce. Cobolli wybrał return. Od początku to Świątek narzuciła tempo w wymianie i zmusiła go do błędu. Dzięki temu nasza najlepsza tenisistka wygrała i przeszła dalej.

Kolejnym rywalem Świątek był Frances Tiafoe. Tym razem to Amerykanin serwował. Ale zepsuł swój serwis, nie zmieścił piłki w karo serwisowym. Polka awansowała do ćwierćfinału, nie dotykając piłki w swoim drugim pojedynku.

Następnym przeciwnikiem Świątek był Pedro Martinez, serwowała Polka. To była dość długa wymiana. Świątek próbowała naciskać, ale popełniła niewymuszony błąd, posyłając piłkę z bekhendu poza kort. Przez to odpadła z rywalizacji. Ale z pewnością miała sporo frajdy podczas gry.

Tym samym Świątek nie zgarnie głównej nagrody, którą był jeden milion dolarów australijskich (ponad 2,4 mln złotych przy obecnym kursie walut).

Organizatorzy mogą śmiało mówić o sukcesie pokazowej imprezy. Trybuny kortu wyprzedane, publika świetnie się bawiła, była też zapewne spora widownia przed telewizorami i w sieci. Wszyscy oglądali efektowne wymiany i zaskakująco szybkie wpadki faworytów, w tym odpadnięcie Rybakiny, Paolini oraz Gauff w drugiej rundzie po własnym błędzie serwisowym, wyrzucenie w trzeciej rundzie Miedwiediewa przez Anisimovą, Alcaraza przez Sakkari czy też porażkę Sinnera po własnym błędzie przy serwisie z amatorem, Jordanem Smithem. Australijczyk pokonał później Anisimovą.