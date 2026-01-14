Tak Flick zareagował na zwolnienie Alonso. Klasy nie kupisz

Nie tak wyobrażał sobie swój powrót na Santiago Bernabeu Xabi Alonso. Hiszpan zyskał rozgłos jako szkoleniowiec podczas sezonu 2023/24, kiedy to prowadzony przez niego Bayer Leverkusen zdobył pierwsze historyczne mistrzostwo Niemiec, nie przegrywając przy tym żadnego spotkania. Niemalże natychmiast hiszpańskie media widziały w nim następcę Carlo Ancelottiego, który planował opuścić Real Madryt po kampanii 2024/25. Tak też się stało. 44-latek zastąpił wybitnego Włocha na ławce trenerskiej "Los Blancos". Jego przygoda nie trwała niestety zbyt długo. Po siedmiu miesiącach pracy, w poniedziałek 12 stycznia został zwolniony ze sprawowanej funkcji. Niejako jednym z "gwoździ do trumny" dla posady Hiszpana była niedzielna porażka w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko FC Barcelonie. W Dżuddzie (Arabia Saudyjska) "Królewscy" przegrali po emocjonującym meczu 2:3.

Hansi Flick odniósł się do zwolnienia Xabiego Alonso. "Fantastyczny trener"

Wiadomość, która rozgrzała media na całym świecie w poniedziałkowe popołudnie, niemalże natychmiastowo została "przykryta" informacją o następcy Alonso. Został nim wybrany Alvaro Arbeloa. Były obrońca Realu przez ostatnie lata prowadził młodzieżowe drużyny klubu ze stolicy Hiszpanii.

Do całej sprawy zdążył się już odnieść Hansi Flick, szkoleniowiec "Barcy". Niemiec został zapytany o kwestię zwolnienia Xabiego podczas konferencji prasowej poprzedzającej czwartkowe spotkanie w 1/8 finału Pucharu Króla przeciwko Racingowi Santander. - To piłka nożna i nie moja sprawa. Mogę powiedzieć, że mam dobre relacje z Xabim. Poznaliśmy się, gdy był w Leverkusen, a ja byłem w reprezentacji Niemiec. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Jestem pewien, że wkrótce będzie miał świetny projekt, bo to fantastyczny trener - skomentował 60-latek.

Oto co Flick powiedział o nowym trenerze Realu Madryt

Na sam koniec konferencji niemiecki trener otrzymał pytanie o osobę nowego szkoleniowca Realu Madryt, którym jest Alvaro Arbeloa. Odpowiedź w jego wykonaniu była wprost lakoniczna. - Zobaczymy, gdy przyjdzie nam grać przeciwko Realowi. Wówczas będę miał czas, żeby to przeanalizować - zakończył.

FC Barcelona zagra w czwartek 15 stycznia w meczu 1/8 finału Pucharu Króla na wyjeździe z Racingiem Santander. Początek spotkania o godzinie 21:00. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.