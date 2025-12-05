Boniek wprost o rywalach dla reprezentacji Polski. "Bo wiecie, jak jest"

Sportowy świat żyje losowaniem grup mundialu. Zostało ono zaplanowane na piątek (5 grudnia) na godz. 18:00. Na razie znamy jednak 42 z 48 uczestników imprezy rozgrywanej w Ameryce Północnej. Nie wiemy jeszcze, czy na najważniejszej piłkarskim turnieju pojawi się reprezentacja Polski. Podopieczni Jana Urbana powalczą o przepustkę na światowy czempionat w marcowych barażach.

Wymowny komentarz Bońka. "Nie mam żadnych życzeń"

Nie zmienia to faktu, że Polacy poznają w piątek potencjalnych rywali na mistrzostwach świata. Z wielkim spokojem do losowania podchodzi Zbigniew Boniek, legenda polskiej piłki. Zwrócił uwagę, że najpierw trzeba skupić się na przeciwnikach w marcowych barażach.

"Nie mam żadnych życzeń, bo podchodzę do tego zupełnie na chłodno. Bo wiecie, jak jest: myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli. Skoncentrowałbym się w pełni na barażach. Jeśli pojedziemy na mundial, to będziemy mieli bardzo duże szanse, by wyjść z grupy, obojętnie do jakiej trafimy" - czytamy w felietonie Zbigniewa Bońka na łamach portalu Weszło.

Były prezes PZPN przypomniał o ważnej rzeczy

Po raz pierwszy w historii na mundialu zagra aż 48 drużyn. To sprawia, że zostanie utworzonych dwanaście czterozespołowych grup. Do fazy pucharowej wejdą 32 ekipy. Boniek podkreśla, że to rzecz, o której trzeba pamiętać. Mowa o tym, że z grupy można wyjść także z trzeciej pozycji.

"W systemie losowania obowiązuje podział terytorialny. Przy dużym nieszczęściu trafimy na inny europejski zespół, a jeśli nie - zagramy tylko z drużynami z innych kontynentów. Nie zapominajmy, że z grupy wychodzą nie tylko dwie najlepsze drużyny, ale i osiem najlepszych z trzecich miejsc. Uważam więc, że trudniej będzie pojechać na mistrzostwa, niż awansować do fazy pucharowej" - dodał Boniek.

Przed losowaniem mundialu czterech zwycięzców ze ścieżek barażowych UEFA trafiło do czwartego koszyka. Podobnie jak triumfatorzy barażów interkontynentalnych.

Polska w półfinale baraży zagra z Albanią (26 marca). Jeśli pokona tego rywala, to pięć dni później zmierzy się w finale z kimś z pary Ukraina - Szwecja.