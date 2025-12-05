Lech wydał komunikat ws. zdrowia piłkarzy. Jest diagnoza

Po listopadowej przerwie reprezentacyjnej Lech Poznań zanotował zwyżkę formy. Najpierw rozbił na własnym stadionie Radomiaka Radom (4:1), następnie w ramach rozgrywek Ligi Konferencji pokonał FC Lausanne-Sport (2:0), później bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Wisłą Płock, a w środę zameldował się w Gliwicach, pokonując Piasta 2:0 w 1/8 finału Pucharu Polski. Stan murawy w Gliwicach pozostawiał jednak sporo do życzenia. Piłkarze mogli nabawić się kontuzji i dwóch zawodników mistrza kraju boleśnie się o tym przekonało.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka nagle stracił przytomność. "Łóżko było całe mokre"

Thordarson miał ogromny problem. Diagnoza nie wygląda najgorzej

Najpierw z placu gry z powodu kontuzji musiał zejść Filip Jagiełło. W 23. minucie zastąpił go Gisli Thordarson. Pech chciał, że 21-latek również nabawił się urazu. W jego przypadku sprawa wyglądała bardzo groźnie.

Islandczykowi wykręciła się noga i mocno ucierpiało prawe kolano. Zawodnik trafił na nosze i na nich został zniesiony od razu do szatni. Po badaniach Thordarson może odetchnąć z ulgą. Diagnoza mogła bowiem być o wiele gorsza.

- Gisli ma pierwszy stopień naciągnięcia więzadła pobocznego przyśrodkowego lewego kolana. Jego powrót do treningów przewidziany jest w styczniu - mówi Rafał Hejna, szef sztabu medycznego Kolejorza, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Pozytywne wieści na temat Jagiełło. "Jest szansa"

Jeśli chodzi o Jagiełło, to klub przypomniał, że Polak poczuł ból w mięśniu. Po wykonaniu badania USG "Kolejorz" przekazał jednak kolejną miłą informację.

"Filip Jagiełło ma silne zmęczenie mięśnia trójgłowego łydki i będzie pracował z fizjoterapeutami. Jest szansa, że w tym roku jeszcze zobaczymy go na boisku" - czytamy w komunikacie.

W tym roku kalendarzom Lechici mają do rozegrania jeszcze trzy spotkania. 7 grudnia jadą na wyjazdowy mecz ligowy z Cracovią. Cztery dni później podejmą Mainz w Lidze Konferencji Europy. 18 grudnia w tych samych rozgrywkach zmierzą się w Czechach z Sigmą Ołumuniec.