Lepiej usiądźcie. Tyle Legia ma zapłacić za utrzymanie Papszuna i sztabu

Kibice Legii Warszawa wciąż żyją w niepewności i nie wiedzą, czy i kiedy Marek Papszun zostanie nowym trenerem. Cały czas szkoleniowcem przeżywającej wielki kryzys Legii jest jej były stoper - Hiszpan Inaki Astiz. Problem jednak w tym, że radzi sobie fatalnie, a warszawianie mają dramatyczną serię ośmiu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach, a w PKO BP Ekstraklasie są na zawstydzającej, 14. pozycji.

Tyle Legia Warszawa musiałaby zapłacić Markowi Papszunowi i jego sztabowi

Polskie media co chwilą rozpisują się w nowych wiadomościach o Marku Papszunie. Teraz Jarosław Koliński z "Przeglądu Sportowego Onet" zdradził, ile Legia Warszawa musiałaby płacić rocznie Papszunowi oraz jemu sztabowi szkoleniowemu.

- Dowiedziałem się ostatnio, ile kosztowałoby Legię utrzymanie Marka Papszuna z całym sztabem. Umówmy się, trener Rakowa ma świetną pozycję negocjacyjną, bo nie musi schodzić ze swoich żądań, a Legia jest pod presją. Papszun pracę ma, wygrywa i wszystko jest dobrze. Mówi się nawet o 15-osobowym sztabie w Warszawie. Słyszałem, że utrzymanie roczne Papszuna z jego ludźmi to jest, uwaga spadniecie z krzeseł, 1-1,5 miliona euro rocznie - powiedział Jarosław Koliński.

Dwa tygodnie temu TVP Sport informował, że samo wykupienie kontraktu Papszuna to kwota około 400 tysięcy euro, ale Raków Częstochowa chciałby otrzymać większą kwotę.

Legia Warszawa szansę na pierwszą wygraną od 23 października (2:1 z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji) będzie miała w sobotę, 6 grudnia (godz. 20.15). Wtedy warszawianie zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice.

Relacja na żywo z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.